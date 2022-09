Lyt til artiklen

Skyerne over TV2s populære tv-serie ‘Badehotellet’ har længe været mørke og truende. Men nu lysner det i horisonten.

En langvarig strid om rettighedsbetaling til seriens medvirkende og ansatte er nemlig sat på pause for netop ‘Badehotellet’.

Det skriver Politiken.

Dermed kan TV 2 genoptage udviklingen og optagelserne til dét, der angiveligt bliver sidste sæson af serien.

Scene fra sidste sæson af 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Scene fra sidste sæson af 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Striden, der har stået på siden foråret, går kort fortalt ud på, at rettighedsorganisationen Create Danmark og Producentforeningen i slutningen af sidste år indgik en ny aftale.

Som B.T. tidligere har beskrevet var vederlaget til blandt andet skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere i aftalen tilpasset den nye virkelighed med streaming.

Men både streaminggiganter som Netflix og TV 2 satte hælene i.

For – som TV 2 fremlagde det – betød aftalen for deres vedkommende, at stationens udgifter til de såkaldte vederlagshonorarer ville stige mellem 100 og 600 procent.

Derfor satte de deres danske produktioner på hold, mens eksempelvis Netflix gik så langt som helt at stoppe danske produktioner.

Siden har der været arbejdet intenst i kulissen for at forsøge at løse konflikten, og nu er der altså en lille lysning. I hvert fald for den halvanden million danskere, der elsker ‘Badehotellet’.

TV 2 har nemlig fået grønt lys til at producere serien på de vilkår, som de tidligere ni sæsoner er produceret under.

Modellen er dog kun midlertidig. Parterne holder stadig møder og forhandler om en ny aftale.