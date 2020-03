Som følge af corona-udbruddet blev det for nyligt besluttet, at premieren på den næste 'James Bond'-film 'No time to die' skulle udskydes.

Nu har man så fundet en konkret dato.

Således får den 25. film om agent 007 premiere i de danske biografer 12. november.

Egentlig skulle filmen have haft danmarkspremiere allerede 12. april, men producenterne bag filmen valgte at lytte til verdens James Bond-fans.

I et åbent brev i The Guardian bad de nemlig om at få premieren udskudt i kølvandet på det virusudbrud, der i øjeblikket har sit faste greb om hele verden.

'No time to die' får også i Storbritannien premiere 12. november, mens amerikanerne må vente til 25. november med at se den seneste film.

Daniel Craig er endnu engang at finde i hovedrollen som James Bond, der i filmen har forladt livet i aktiv tjeneste. I hvert fald indtil en gammel CIA-ven dukker op og beder om hjælp.

Også navne som Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes og dansk/svenske David Dencik.er at finde på rollelisten.