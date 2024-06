Så kan I godt begynde at finde sixpence-hatten og støve Birmingham-dialekten af.

For hvis man gik og hang med mulen over, at den sidste sæson af hitserien Peaky Blinders for længst ligger bag os, er der godt nyt.

Netflix har nemlig annonceret, at vi ikke har set det sidste til Thomas Shelby og slænget.

En Peaky Blinders-film er på vej, og det bliver heldigvis med et velkendt ansigt.

Cilian Murphy, der blev ekstremt populær for sin rolle som Thomas Shelby, vender nemlig tilbage til rollen.

Og nyheden kommer fra hestens egen mund. Det er nemlig Netflix, der har delt nyheden på det sociale medie X.

Og manden bag Thomas Shelby, Cilian Murphy, er også glad for nyheden.

»Det virker, som om Tommy Shelby ikke var færdig med mig. … Det er meget glædeligt at samarbejde med Steven Knight og Tom Harper (henholdsvig manuskriptforfatter og instruktør, red.) om filmversionen af Peaky Blinders,« har Cilian Murphy udtalt i forbindelse med offentliggørelsen.

»Det er en film for fansene,« siger han ifølge IGN.

Peaky Blinders opstod oprindeligt som serie. Der er seks sæsoner, som alle har været voldsomt populære.

I serien følger man Thomas Shelby og hans gangsterfamilieforetagende, serien foregår i Birmingham i tiden efter Første Verdenskrig.

Hvornår filmen er klar, melder historien intet om, men optagelserne starter ifølge flere medier senere i år.