Hollywood-skuespilleren Danny Aiello er pludselig død.

Det oplyser flere amerikanske medier, heriblandt TMZ, der breakede nyheden.

Danny Aiello har spillet med i en lang række store Hollywood-film siden han i 1973 debutterede i Baseball-filmen 'Bang the Drum Slowly'.

Mest kendt er han for sin rolle i 'The Godfather Part II', hvor han i rollen som mafiahåndlanger Tony Rosato strangulerer et medlem af en rivaliserende mafiaklan med den verdensberømte replik: 'Michael Corleone says hello!'

Danny Aiello sammen med Robert de Niro og den italienske filminstruktør Sergio Leone ved fremvisning af filmen »Once upon a time in America".

Derudover har han blandt andet spillet med i 'Leon', 'Once Upon a Time in America' og 'Hudsom Hawk'.

Han nåede også at blive nomineret til en Oscar for bedste birolle for rollen som Sal, ejeren af et snusket pizzeria, i Spike Lee's film 'Do the Right Thing' fra 1989.

Danny Aiello blev 86 år gammel. Skuespillerens familie har ifølge TMZ udtalt, at han døde på et hospital i New Jersey, hvor han modtog behandling for en pludseligt opstået sygdom.

Han havde angiveligt en infektion et sted, hvor han havde fået en indsprøjtning.