»Er du gravid?«

I torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen' har Geggo og Cengiz gode nyheder med til Linse. De har taget en lille pakke med til hende - og i pakken ligger en positiv graviditetstest.

Luften når dog at gå lidt ud af den store afsløring, fordi Linse er en smule sløv i opstrækket. Til at starte med bemærker hun slet ikke gaven, og da hun endelig gør, forstår hun ikke helt, hvad indholdet betyder.

»Jeg har ikke forstand på sådan noget her,« lyder det nærmest panisk fra brygge-kvinden, der står med graviditetstesten i hånden.

»Jamen, jeg er jo idiot til sådan noget her, for jeg har sgu aldrig brugt graviditetstest. Så jeg står der og tænker, at jeg får den (gaven, red.) sgu da nok ikke, hvis der ikke er nogen, der er gravide. Og mine øjne kan ikke rigtig se, hvor stregerne er. Og hvor mange streger skal der være? Jeg kan ikke finde ud af det,« griner hun, da hun efterfølgende til kameraet skal fortælle, hvad der sker i klippet.

Tilbage i køkkenet sidder Geggo og Cengiz og griner af en meget forvirret mormor,

»Er du gravid? Ej, mener I det? I laver ikke fis?« lyder det febrilsk fra Linse, der tager sig til munden.

Parret bekræfter, og Linse bliver glad. Meget glad. Faktisk så glad, at Geggo udbryder »holy shit!« over sin mors reaktion. For hun er også lidt bange for, at Linse er blevet for glad. Det er tidligt i graviditeten, og hvad nu hvis der skulle ske noget?

Den famøse Bryggen-familie. Foto: TV3 Vis mere Den famøse Bryggen-familie. Foto: TV3

Geggo har tidligere tabt et barn, og flere spekulerer i øjeblikket i, om det er sket igen.

I torsdagens afsnit fortæller hun nemlig, at hun har termin i juni. Men da hun og Cegiz for nylig afslørede, at de igen skulle være forældre, lød det, at terminen er i august.

Det har flere seere bidt mærke i, og på Instagram har flere spurgt ind til sagen. Har hun mistet et barn? Har hun sagt forkert? Blev terminsdatoen fastlagt forkert i første omgang?

Realityportalen talte onsdag med Geggo om sagen, men hun havde ikke lyst til at kommentere datoforvirringen. Hun fortalte dog, at svaret »muligvis« vil blive besvaret i 'Familien fra Bryggen'. Du kan se programmet på Viaplay og TV 3 klokken 20.