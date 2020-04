Så er der godt nyt til alle de danskere, der den seneste tid har klikket forgæves hen på TV 2 for at se 'Go' morgen Danmark' hver morgen.

Efter en længere pause som følge af corona-krisen, er det populære program nemlig klar til at vende tilbage.

Det afslører kanalen på Instagram, hvor de også afslører, at comebacket finder sted allerede på mandag med Adam Duvå Hall og Ida Wohlert foran kameraet.

'Go' morgen Danmark sender mandag igen fra 6.35 til 9.25,' indledes opslaget, som fortsætter:

'Ligesom resten af Danmark, tager vi dermed endnu et skridt mod en lidt mere normal tilværelse.'

Programmet vil dog ikke vende tilbage med de samme forudsætninger som tidligere, da værterne vil følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger nøje.

Det betyder blandt andet, at der vil blive holdt behørig afstand mellem både værter og gæster, påpeges det i opslaget.

'Go morgen Danmark' bliver sendt på TV 2 mandag fra klokken 6.35 til klokken 9.25.