Efter flere måneders uvished om retten til brug af navnet Frederik I X studios, har 'Løvens Hule'-deltageren Louise Mygind Andersen valgt at skifte sin virksomheds navn.

Det fortæller hun nu i en pressemeddelelse, hvor hun beskriver, at dialogen med kongehuset – som hun havde glemt at spørge om ret til at bruge det kongelige navn – har været god og mindelig.

»Siden jeg var med i Løvens Hule har der i flere omgange været rejst spørgsmål omkring vores brandnavn. Jeg har aldrig ønsket at overskride grænser i forhold til Kongehuset. Så i respekt for Kongehusets generelle ønske om at lægge afstand til kommercielle interesser, har jeg selvfølgelig besluttet at ændre navnet,« lyder det fra direktøren.

Virksomheden kommer således fremover blot til at hedde IX Studios – og har dermed fjernet den tidligere danske konges navn.

I 2020 deltog direktør Louise Mygind Andersen i 'Løvens hule' under navnet Frederik IX Studios, hvor hun fik en investering med af løven Christian Arnstedt fra Blazer Capital.

Her præsenterede den 28-årige iværksætter sit hurtigtvoksende unisex-smykkebrand, hvor navnet er inspireret af dronning Margrethes far, Frederik IX.

»Jeg har undersøgt, alt hvad jeg kunne om det – jeg har også fået spørgsmålet en million gange – men heldigvis må man godt lade sig inspirere af ham. Så jeg træder ikke nogen over tæerne, de er bare stolte af, at man er inspireret af ham,« lød det da fra Louise Mygind Andersen.

Men ifølge Kongehuset var der aldrig blevet indhentet tilladelse.

Det har så nu resulteret i, at virksomhedsnavnet er blevet skiftet – og hertil må formodes også ændringer i virksomhedens e-mails og hjemmeside, hvor der før fremgik både det kongelige navn og et portræt af Frederik IX og Amalienborg.

»Tidspunktet for en rebranding er fin lige nu. Det er klart, at der er en omkostning forbundet med det, men set i lyset af vores internationale satsning er det måske endda en fordel, at vi får et mere enkelt navn som IX Studios,« lyder det nu optimistisk fra Louise Mygind Andersen i pressemeddelelsen.