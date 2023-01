Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Olivia Bak-Christensen, der i efteråret kunne ses i 'Gift ved første blik', er flyttet sammen med sin kæreste.

Det afslører hun over for Billed-Bladet, der mødte hende ved årets Reality Awards i Cirkusbygningen i København, hvor hun da også kunne fortælle, at kæresten Simon er rykket ind i hendes lejlighed i Brønshøj.

»Det er ret nyt, at vi er flyttet sammen, men det går bare mega godt, og vi er glade. Det kører bare,« fortæller Olivia Bak-Christensen til ugebladet.

Efter det sidste afsnit af 'Gift ved første blik' i oktober var blevet sendt, var hun da også den eneste af de ti medvirkende, der kunne afsløre, at hun havde fået en kæreste.

Patrick Kim Nielsen og Olivia Bak-Christensen har kun sagt 'hej' af pligt, siden de skiltes i programmet. Vis mere Patrick Kim Nielsen og Olivia Bak-Christensen har kun sagt 'hej' af pligt, siden de skiltes i programmet.

Her var Simon begyndt at følge hende på Instagram, efter han havde set hende i programmet. Efterfølgende matchede de på en datingapp, hvor Olivia Bak-Christensen da sagtens kunne huske, at hun havde set ham før.

»Han valgte så at åbne med et: 'Siden jeg kan finde dig her, har du jo afsløret, hvordan 'Gift ved første blik' ender', og så begyndte vi at skrive sammen derfra,« fortalte Olivia Bak-Christensen dengang til B.T.

Hun forklarede desuden, hvordan forholdet til hendes tv-ægtemand, Patrick Kim Nielsen, var »ikke-eksisterende«.

Foruden Olivia Bak-Christensen har en anden 'Gift ved første blik'-deltager ligeledes kunnet dele en glædelig nyhed.

Sebastian Søvsø, der i programmet fandt mere venskab end kærlighed i Anders Reinholdt Jonssen, har nemlig fået en kæreste. Det afslørede han til B.T. ved selvsamme Reality Awards.

»Det var én, der skrev til mig, og så har vi bare set hinanden siden – i nogle måneder nu,« lød det.