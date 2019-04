Der venter 'De unge mødre'-seerne noget nyt i den kommende sæson af reportageserien.

Det sidste afsnit af den 27. sæson af ‘De unge mødre’ løb tidligere på måneden over skærmen, som Realityportalen allerede tidligere har afsløret, er der fuld gang i optagelserne til endnu en sæson.

Her kan man blandt andet glæde sig til at komme helt tæt på Nanna-Johannes bryllup med kæresten Michael, men det er ikke den eneste gode nyhed, hvis du er glad for ‘De unge mødre’. Den kommende sæson byder nemlig også på et helt nyt tiltag.

På Instagram afslører ‘De unge mødre’-redaktionen nemlig, at flere af deltagerne filmer fælles ting til sæsonen. Her viser de et par glade deltagere i form af Martinna Petersen og Nanna Eliasen, der er på optagelse sammen, og de slår fast, at man godt kan glæde sig.

'Vi har været på optagelser sammen i dag. Det har bare været megaspændende, for nu sker der en hel masse nyt i ‘De unge mødre’, siger Nanna, inden Martinna følger op:

'Det er så godt. Det har været virkelig hyggeligt at lave et program sammen. Det er helt noget andet, når man er sammen om det,' slår den unge mor fast.

Hemmelige optagelser

I opslaget bliver det også fortalt, at Martinna har lavet optagelser med Luna Munk. Alle tre deltagere var forud for seneste sæson en del af specialserien ‘De unge mødre på slottet’, hvor de skulle arbejde med selvværd og personlig udvikling.

Det vides dog ikke, om de nye optagelser relaterer sig til det. Realityportalen har været i kontakt med både Nanna og Martinna, som ikke ønsker at løfte sløret for, hvad optagelserne drejer sig om.

'Vi optager afsnit sammen, men hvad det handler om, kan jeg desværre ikke sige noget om endnu,' fortæller en hemmelighedsfuld Martinna, mens Nanna heller ikke må sige noget på nuværende tidspunkt.

Det vides endnu ikke, hvornår den nye sæson af ‘De unge mødre’ får premiere, mens det heller ikke vides, om andre af deltagerne filmer historier sammen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk