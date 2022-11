Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'The Crown' viser både sande og usande detaljer fra det britiske kongehus – men én lettere akavet scene er skam sket i virkeligheden.

I den seneste sæson af den populære serie, der netop er udkommet på Netflix, kan man nemlig se den daværende prins Charles i en breakdance, hvor han sammen med professionelle dansere giver sit bud på, hvordan sådan en dans skal skæres til et velgørenhedsarrangement for sin egen fond.

Og den er altså god nok.

Kong Charles havde en kortvarig karriere som breakdancer, da han i 1985 afholdt et arrangement for sin velgørenhed og blev overtalt til at danse.

Dog skal man huske på, at timingen ikke passer helt, som det er vist i tv-serien.

Tv-serien fokuserer på 1990erne, hvor dansen faktisk foregik i 80erne.

Det har fået en anmelder fra Daily Mail til at stille spørgsmålet, hvorfor dansen overhovedet er med i serien, og om det mon ikke bare handler om, at skaberne af serien har villet gøre grin med monarken.

Herunder kan du se, hvordan kong Charles klarede den på dansegulvet tilbage i 1985.