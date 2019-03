Det blev Thomas Blachmans sangerinde Gina Michaells, der fredag aften røg ud af X Factor efter omkamp med Oh Lands pigegruppe Echo.

Den 43-årige sangerinde fra Brande var naturligvis ærgerlig over at ryge ud, men tog det med oprejst pande.

»Jeg er selvfølgelig ked af det, men sådan er det. Jeg har fået mange gode oplevelser, og nu skal jeg hjem til Brande,« smilede hun.

Hendes ni-årige datter Amy overværede aftenens show i salen fra tilskuerpladserne, og på tv kunne man se den lille pige græde over at se sin mor i farezonen.

sendxnet GINA MICHAELLS og Thomas Blachman. X Factor 12, Liveshow 3, Fredag d. 15. marts 2019, Tema: Sange fra 2018/2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere sendxnet GINA MICHAELLS og Thomas Blachman. X Factor 12, Liveshow 3, Fredag d. 15. marts 2019, Tema: Sange fra 2018/2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

»Det var hårdt. Man bliver bekymret, for hun er så følsom,« fortalte Gina Michaells.

»Jeg prøvede at være stærk, for det var ikke sjovt at se hende græde,« tilføjede hun og var glad for nu at få mere tid sammen med sin datter, som hun har savnet igennem X Factor-forløbet.

Gina Michaells er færdig i X Factor, men langt fra færdig med musikken.

»Jeg har en plan. Jeg er kun lige startet og laver også min egen musik. Så jeg er klar.«

Hendes mentor Thomas Blachman var også afklaret med seernes dom.

»Det var en enestående performance hun leverede. Hun er en voksen kvinde og det skal der også være plads til. Hun har programmets bedste stemme overhovedet.«

Blachman mener, programmet med de resterende deltagere er blevet for gøglet med for mange gimmicks.

»Jeg insistrerer på, at det ikke kun er et gøglet ungdomsprogram. Ankerstjerne vil gerne gøre det til et et ungdomsprogram, men der står jeg fast,« slog han fast.