En ny streamingtjeneste så dagens lys onsdag aften.

Her bekræftede Warner Bros Discovery, at en ny tjeneste fra og med næste måned vil kombinere indhold fra HBO Max og Discovery.

Den nye tjeneste får navnet Max, skriver flere internationale medier, blandt dem nyhedsbureauet Reuters.

Indholdet vil være en kombination af HBOs dramaserier som eksempelvis 'Succession' og 'White Lotus' med Discoverys reality-univers. Målet er, at Max skal tage kampen op med konkurrenterne Netflix og Disney+.

»Max is the One to Watch,« sagde direktør David Zaslav fra scenen ved onsdagens præsentation. Og det er også tjenestens slogan: 'The One to Watch.'

Og Zaslav fortsatte:

»Det er den, man skal holde øje med, fordi det er det sted, hvor alle medlemmer af husstanden kan gå hen for at se præcis det, de ønsker på et hvilket som helst tidspunkt.«

Både Discovery+ og HBO fortsætter som selvstændige brands.

I første omgang bliver Max lanceret i USA, men hvis det går efter planen, kan danske seere tage den i brug i løbet af 2024.