De seneste dage har hun været hårdt ramt af virussen, men heldigvis har hun ikke smittet sin mand, som hun savner, mens hun er i isolation.

28-årige Kathrine Kelså Harders lærte vi at kende i femte sæson af DR1-successen ‘Gift ved første blik’, hvor hun fandt sit livs kærlighed, Michael Kelså Harders, 30, som hun stadig er sammen med i dag.

Efterfølgende kunne man også se parret i ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’ på TV2, hvor de forgæves søgte efter et nyt fælles hjem, som de dog selv fandt efterfølgende i Viby ved Aarhus.

Men nu er der dårligt nyt fra parret. Kathrine er nemlig blevet smittet med corona,

»Så kom corona også til mig. Jeg synes ellers, at vi har været så forsigtige – gået med mundbind alle steder, brugt en masse sprit og holdt os hjemme så meget som muligt,« skriver Kathrine i et opslag på hende og Michaels fælles Facebook-profil.

»Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra. Jeg tænker, at det nok er fra en overflade, fra da vi var i Viby Centret på min fødselsdag. Det er nok den dårligste og samtidig mest mindeværdige fødselsdagsgave, jeg nogensinde har fået,« skriver hun videre.

Mange symptomer

Mens andre kan gå helt fri fra coronaens symptomer, så har det desværre været en hård omgang for Kathrine at være ramt af.

»Jeg har haft feber i fem dage, ondt i hovedet og været træt og sløv,« forklarer Kathrine, der dog heldigvis ikke har været ramt af andre typiske symptomer:

»Jeg har heldigvis stadig alle mine sanser, og jeg har ikke haft vejrtrækningsproblemer,« skriver hun og tilføjer, at hun så småt er ved at få det bedre.

Heldigvis har hun ikke fået smittet sin kære mand Michael.

»Utroligt nok har jeg ikke smittet Michael, som fik et negativt testresultat i går. Så nu er jeg flyttet ind i stuerne, mens Michael har soveværelset og kontoret. Vi håber på, at jeg snart er helt frisk igen, for jeg savner allerede at kramme, kysse og sove ved siden af min kære mand,« slutter hun.

Michael er netop blevet testet for anden gang, og parret håber, at han stadig ikke er blevet smittet, selvom parret deler deres hjem imellem sig.

I langsom bedring

Til Realityportalen fortæller Kathrine, at det heldigvis går fremad med at blive rask, dog bare lidt langsommere, end hun havde ønsket sig.

»Jeg har fået det bedre, men jeg er stadig syg. Jeg har heldigvis ikke feber mere, men det holder rigtig hårdt med at blive symptomfri. Jeg er ikke bekymret for mit helbred på sigt, men jeg havde håbet, at jeg var rask på nuværende tidspunkt, så jeg er bekymret for, hvor længe jeg skal forblive isoleret,« fortæller Kathrine.

»Jeg håber virkelig, at jeg snart er rask, men det er svært at sige. Det har ikke forløbet som almindelig influenza, der er en slags tilbagefald, hvor jeg, når jeg netop tror, jeg er symptomfri, får det skidt igen,« forklarer hun.

Herunder kan du se opslaget, hvor Kathrine fortæller om sine symptomer

Så kom Corona også til mig Jeg synes ellers, at vi har været så forsigtige - gået med mundbind alle steder, brugt... Slået op af Michael og Kathrine - Gift Ved Første Blik i Fredag den 6. november 2020

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.