27-årige Stefan Valentin Larsen er i denne sæson af’Gift ved første blik’ blevet fremstillet som den helt store ’Spørge Jørgen’.

Den rolige fynbo har igen og igen fået seerne hjemme i stuerne til rive sig i håret af frustration over, hvordan han umiddelbart satte sit ægteskab på spil ved konstant at bede sin hustru om svar på alle mulige følelsesmæssige spørgsmål.

Stefan trak som bekendt dog det længste strå. Hans ’Gift ved første blik’-hustru Vanessa blev ikke skræmt væk, og i dag er de stadig sammen.

Stefan fortæller her efterfølgende til B.T., at han godt kan se, at han blev fremstillet som ualmindelig spørgelysten i programmet, men han vil nærmere betegne sig selv som nysgerrig.

Stefan og Vanessa. Foto: DR Vis mere Stefan og Vanessa. Foto: DR

»Efter nogle dage lærte jeg jo også, hvornår jeg rent faktisk skulle stille spørgsmålene, så hun ikke fik spørgsmål hele tiden,« forklarer han.

»Der var en risiko for, at jeg kun fik fem uger til at lære Vanessa at kende, så jeg ville hellere stille de spørgsmål der end at kigge tilbage med et endt ægteskab i hånden og en fortrydelse over, jeg ikke gav det chancen for at lære hende bedre at kende.«

Stefan fortæller, at selvom der i dag er ting, han ikke ved om Vanessa, har han ikke nogle indestående spørgsmål, som han venter svar på.

»Jeg gav alt, hvad jeg havde, jeg viste hende ting fra min ”rygsæk”, jeg er glad for de ting, jeg gjorde i forløbet, og jeg ville ikke gør noget om.«