Hvis man er blandt dem, der har savnet reality-programmet 'Gift ved første blik' dette efterår, så er der nu opløftende nyt fra DR.

Programmet blev droppet i år på grund af corona-situationen, men nu har tv-stationen besluttet at klø på og lave en ny sæson til næste år, selv om pandemien stadig hærger i Danmark og resten af verden.

Det siger programmets redaktør Stine Preem til DR's hjemmeside, hvor hun også understreger, at man vil filme programmet under ansvarlige forhold.

»Nu gælder det kun casting i første omgang. Når folk skal mødes til næste år, skal vi have produktionen tilpasset de regler, der måtte være til den tid, og have det gennemført på en måde, som passer til de retningslinjer, der er gældende. Men vi kommer selvfølgelig til at tage de på det tidspunkt gældende restriktioner meget alvorligt,« siger hun til dr.dk.

Michael Sommer og hustru Christina Arenholdt Nielsen på deres bryllupsrejse. Det farverige par bliver husket for deres flittige brug af ordet 'skatter'. De valgte at blive i ægteskabet efter programmets slutning, men er senere blevet skilt og gået hver til sit. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Michael Sommer og hustru Christina Arenholdt Nielsen på deres bryllupsrejse. Det farverige par bliver husket for deres flittige brug af ordet 'skatter'. De valgte at blive i ægteskabet efter programmets slutning, men er senere blevet skilt og gået hver til sit. Foto: Snowman Productions ApS

Dette års udgave blev skrottet midt i castingprocessen i marts, hvor mere end 600 giftelystne danskere havde meldt sig på banen til at blive gift med en fremmed.

De bliver alle inviteret til casting igen, men samtidig efterlyser DR endnu flere deltagere. Hvis du eller en du kender ønsker at være med, sker tilmeldingen ved at følge dette link.

Stine Preem mener, at programmet er ekstra relevant og nyttigt i disse corona-tider, hvor restriktionerne sætter en dæmper på mange singlers kærligheds- og sexliv.

»Gift ved første blik' har altid forsøgt at skabe kærlighed og hjælpe folk med at mødes. Datinglivet har alle mulige udfordringer, når det gælder om at finde den rette. Der er rigtig mange, der er single, og som mosler med den udfordring. I år er der så måske ekstra meget bøvl med det«, siger hun og uddyber:

»Man kan ikke gå i byen og mødes på samme måde som før. Og mange af de begivenheder og sociale ting, hvor man ellers plejer at møde nye mennesker, har været aflyste i år.«

Der er endnu ikke sat en dato på, hvornår næste sæson skal have premiere.