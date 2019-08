Der var begejstring at spore på det sociale medie Twitter over ingen mindre end en biperson i serien, nemlig veninden til bruden Anja.

Torsdag aften blændede DR op for anden episode af det populære datingprogram 'Gift ved første blik'.

I serien bliver 10 singler matchet af eksperter og viet uden at have mødt hinanden før. Denne gang blev Luna så gift med Anders, Dennis med Anja og Frederik med Maja.

På det sociale medie Twitter er flere seere begejstrede over den veninde, Anja har med sig til brudekjoleprøvning og brylluppet.

Dennis Krogsdal Madsen fra Viborg, der arbejder som konsulent og går op i plantebaseret mad. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Dennis Krogsdal Madsen fra Viborg, der arbejder som konsulent og går op i plantebaseret mad. Foto: Snowman Productions ApS

Anne, Anjas veninde, kommer nemlig med flere udmeldinger undervejs, der i den grad har karakter af 'pep talk' og opmuntring til Anja, inden hun skal stå foran sin ægtemand.

Flere spørger sågar, om Anjas veninde er coach, eller om hun er yogainstruktør. Faktisk er de så vilde med hende, at nogle vurderer, hun har personlighed til et helt afsnit for sig selv.

'Jeg fornemmer lidt at hele #TueOgTonysTVKlub vil giftes ved første blik med Anjas veninde.'

'Anja synes han er rigtig flot og rigtig sød... Men hvad synes VENINDEN???'

Anja Mølgaard Jacobsen, som er marketingkoordinator og bor i Tilst uden for Aarhus. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Anja Mølgaard Jacobsen, som er marketingkoordinator og bor i Tilst uden for Aarhus. Foto: Snowman Productions ApS

'Jeg kunne godt tænke mig et special-afsnit kun med veninden, der forklarer hvor ordentlig Anja er.'

'Anjas veninde er et omvandrende inspirational quote.'

Anja bliver gift med Dennis, der i sine 28 år aldrig har haft en kæreste, og som glæder sig til at finde en, han kan dele sin sofa med.

Selvom brugerne opfordrer til det, bliver der næppe et helt afsnit med veninden Anne i denne sæson af 'Gift ved første blik', der de forrige sæsoner har bestået af mellem seks til ni afsnit.