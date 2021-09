Samantha Bengtsens familie var mest bekymrede for, hvordan det ville gå, når hun skulle på tv.

Dét med det arrangerede ægteskab var sekundært. Det har man nemlig tidligere praktiseret i hendes familie, fortæller 'Gift ved første blik'-deltageren til B.T.

»Jeg spurgte min mor, hvordan hun havde det med, at jeg giftede mig med én, jeg ikke kendte. Det var fint, sagde hun, for hendes forældre kendte jo heller ikke hinanden, da de blev gift, og de havde et langt og lykkeligt ægteskab,« afslører Samantha Bengtsen.

Men det var både en anden tid og en anden kultur, fortæller den 29-årige fysioterapeut, hvis egne forældre har en helt anden kærlighedshistorie.

Samantha Bengtsen og Daniel Kreutzfeldt Rasmussen.

Hendes jyske far har altid rejst meget i forbindelse med sit arbejde, og på en tur til Nigeria forelskede han sig i en lokal kvinde. Senere flyttede de til Danmark, hvor Samantha Bengtsen kom til verden.

Hun har haft en traditionel dansk opvækst og havde for eksempel ikke hørt om sine bedsteforældres arrangerede ægteskab, før hun pludselig selv stod over for at skulle sige ja til den 28-årige landmand Daniel Kreutzfeldt Rasmussen, som hun aldrig havde mødt.

Hun kunne dog ikke få råd og erfaringer fra sin mormor og morfar, da ingen af dem lever mere.

»Men det var heller ikke nogen, jeg havde så meget kontakt med før, for de boede i en lille landsby i Nigeria, som det var svært at komme til. Min morfar døde, da jeg var ti år, og jeg kan ikke huske, jeg har mødt ham,« siger hun.

Dog er der også kulturforskelle, der kommer til udtryk i hendes nulevende familie. Det så man for eksempel i andet afsnit af 'Gift ved første blik', mens gæsterne kastede ris på brudeparret. Her kom Samantha Bengtsens moster op til hende og velsignede hende.

»Hun er nok den i familien, der er mest religiøs, og det følte hun, hun havde brug for. Det er tradition, så det skulle hun selvfølgelig have lov til,« siger Samantha Bengtsen, der ikke selv er religiøs.

At hun har valgt en alternativ måde at finde kærligheden på, har da heller ikke fået nogen familiemedlemmer til at rynke på næsen.

»Den arrangerede del har slet ikke været et issue. De var mere spændte på, at jeg skulle på tv. Men de har taget det rigtig pænt. De synes bare, det er fedt, at jeg prøver at finde kærligheden.«