Det var ikke en dans på røde roser at være på bryllupsrejse for anden gang.

Da kameraerne var slukket efter optagelserne i ‘Gift ved første blik’, og Kathrine og Michael havde valgt at blive sammen, fejrede de det med en bryllupsrejse nummer to. De var jo alligevel allerede blevet gift to gange, så en bryllupsrejse mere var på sin plads. Turen gik til Marokko, men det var ikke kun kildevand og kærlighed, det afrikanske land bød på.

Under en udflugt til den gamle bydel i Marrakech, farede de vild i et forsøg på at finde en marokkansk have, der skulle ligge skjult og være meget smuk. Det viste sig dog ikke at være helt nemt at finde i de små, snørklede gader, og de beslutter sig for at spørge en lokal mand om hjælp. Det viste sig dog at være en stor fejl.

'Vi håber på, at han blot siger ja og bekræfter os i, at vi er på rette vej. Men i stedet insisterer han på at vise os vejen. Vi har lært, at dette medfører en forventning om drikkepenge, og vi følte jo alligevel, at vi godt kunne finde derhen selv. Så vi siger gentagne gange, “nej”, “det er okay, vi finder selv vej”. Men han går simpelthen foran os, og så kan vi ikke rigtig gøre noget – for han går jo i den retning, vi skal hen,' skriver Michael på parrets blog og fortsætter:

'Det starter lidt uskyldigt med, at han først tager os forbi sin fætters guldtæppe-butik, hvor vi fortæller, at vi ikke har lyst til at købe noget, da vi lige nu blot gerne vil se den meget omtalte have. Dernæst spørger han: “Do you want weed?”. Igen takker vi nej. Det tager han pænt nok, og vi fortsætter yderligere 20-30 meter hen ad gaden, og så siger han: “There it is”.'

Herefter opstår den akavede situation, som parret havde forudset, hvor manden vil have drikkepenge for sin vejvisning. De forklarede ham, at de ikke havde bedt om hans hjælp.

'Men han bliver meget insisterende. Altså som i MEGET insisterende. Kathrine er på dette tidspunkt gået lidt væk. Jeg har lidt svært ved bare at gå, da han går ved siden af mig og snakker til mig. Så jeg tænker, lad gå, og finder alle mine mønter frem for at give dem til ham. Men det er ikke godt nok. Det ser han som en fornærmelse, og nu bliver han rigtig aggressiv og spørger: “Do you want trouble? I can make trouble for you”,' skriver Michael og fortsætter:

'Jeg bliver helt paf over den vanvittige drejning, situationen har taget, og jeg kigger rundt på de andre sælgere i nærheden, som undlader at blande sig. På dette tidspunkt er min stolthed tæt på at tage over, for jeg gider i hvert fald ikke belønne ham efter sådan en opførsel. Men det er bare heller ikke værd at ende i et slagsmål – eller hvad ved jeg – over nogle drikkepenge, så jeg giver ham en seddel og går over til Kathrine.'

Både Kathrine og Michael var meget rystede over den ubehagelige oplevelse, og deres famøse tourguide havde ikke engang ledt dem det rigtige sted hen. Til gengæld havde de fået lidt af en fortælling fra bryllupsrejsen, som altså ikke manglede spænding.

Læs meget mere om rejsen på Kathrine og Michaels blog HER.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.