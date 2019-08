»Det var bare en misforståelse,« fortæller Christina Arenholdt Nielsen, deltager i årets nye sæson af 'Gift ved første blik', til B.T.

Torsdag slog DR endnu en gang kirkedørene op for deres populære datingprogram, hvor fem par bliver lovformeligt gift i bedste sendetid uden nogensinde at have mødt hinanden.

Og her blev Christina Arenholdt Nielsen på 25 smedet sammen med 27-årige Michael Sommer, fordi programmets to eksperter – en psykolog og en parterapeut – mente, de ville være et godt match.

Og der er da også kemi lige fra begyndelsen, hvor Michael Sommer flere gange får fortalt, at han har svært ved at holde fingrene fra sin smukke kone.

Christina Arenholdt Nielsen, som arbejder som kontorassistent og bor i lejlighed i Farum. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Christina Arenholdt Nielsen, som arbejder som kontorassistent og bor i lejlighed i Farum. Foto: Snowman Productions ApS

Men allerede få timer inde i ægteskabet opstår der små kurrer på tråden.

Christina Arenholdt Nielsen vil snakke med sin ægtemand om den tale, hun netop har holdt for ham og resten af selskabet. Men som man ser i programmet, så mener hun ikke, han lytter til hende, men har sin opmærksomhed alle mulige andre steder.

»Det var jo en misforståelse. Jeg tror, hun blev lidt fornærmet over, at jeg ikke hørte efter – og det gjorde jeg jo heller ikke. Jeg prøvede at høre efter, men jeg gør noget andet imens. Det var hendes tale, jeg tog og puttede i lommen, fordi jeg ville gemme den,« siger Michael Sommer.

»Jeg er pisseforvirret hele dagen, for der sker så meget. Så jeg får ikke helt hørt, hvad hun siger, og det bemærker hun jo og bliver lidt irriteret. Det var en hyggelig aften, men jeg blev da lidt øv over, hun sagde det. Så jeg prøvede at kysse hende og få ro på.«

Michael Sommer fra Mørkøv, som er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Michael Sommer fra Mørkøv, som er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Foto: Snowman Productions ApS

Men det er for sent. Selvom Michael Sommer i programmet siger, at nu er han klar til at lytte, så sætter Christina Arenholdt Nielsen i stedet et stort smil på og vender sig væk fra ham.

»Skååååål,« råber hun ud i lokalet.

Også hun kalder episoden 'en misforståelse'.

»Man skal jo lige lære hinanden at kende, så at den scene kommer med, det rører mig overhovedet ikke.«

Tror du, Michael og Christina forbliver gift?

Ej heller lader hun sig gå på af, at programmets ekspert – psykologen Gert Martin Hald – analyserer hendes måde at agere i den slags situation.

'Christina har brug for bekræftelse og for at føle, Michael er tæt på og interesseret. Og hvis hun ikke oplever, han er det, så kan det være, hun skaber lidt drama i forholdet for at komme tæt på ham,' fortæller han i første afsnit.

»Jeg tror, at det, Gert mener, er, at jeg måske godt kan blive i tvivl. Det er ikke for at skabe drama, men jeg kan blive i tvivl, om det er det rigtige for mig. Det er mere det. Det er sådan, jeg har det og føler det normalt,« siger hun.

»Jeg synes, det er rigtig sjovt at se udefra, hvad de mener og taler om – det er fedt, at der sidder nogle superdygtige og professionelle eksperter og fortæller, hvordan man måske opfanger ting.«