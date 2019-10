Nu kan 'Gift ved første blik'-parret starte på et nyt kapitel sammen i deres nye, fælles hjem.

Da ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’ rullede over skærmen på TV 2 tilbage i august, kunne man se ‘Gift ved første blik’-parret Kathrine og Michael jagte deres drømmelejlighed i Aarhus.

Desværre fandt de ikke en lejlighed i programmet, men efter deltagelsen fandt de den helt rette bolig.

»Vi fandt virkelig ud af, hvad der betød noget for os, og vi åbnede os virkelig op for Viby J. Så meget at vi faktisk i sidste uge underskrev en lejekontrakt på en bolig i Viby J. Lejligheden er 101 kvm og har 4 værelser, så det spiller bare! Det er desværre ikke en ejerlejlighed, men vi kunne ikke vente længere med at flytte. Nu vil vi til Aarhus og skære ned på pendler-tid. Og så kan vi tillade os at spare op i lidt længere tid og købe drømmeboligen senere,« afslørede parret dengang og fortalte, at de overtog den nye lejlighed 1. oktober.

I lørdags kom dagen derfor, hvor parret kunne flytte ind i deres nye hjem:

»Så er vi aarhusianere! Vi er så glade for, at vi endelig er kommet hertil. Det var i lørdags, vi flyttede, og det hele begynder allerede så småt at ligne et hjem. Et hjem fyldt med flyttekasser og rod, men et hjem” Vores lejlighed i Silkeborg lignede mildest talt et sted, hvor der var faldet en bombe. Alt var ude i stuen, og der var flyttekasser over alt! Til flytningen havde vi lejet en bil med to søde flyttemænd, der hjalp med særligt de tunge ting, da jeg ikke er til nogen nytte med min dårlige skulder. Vi fik også hjælp af nogle dejlige venner,« fortæller Katrine og Michael på deres blog og fortsætter:

»Vi har besluttet, at der skal lidt farve på drengen (red. lejligheden). Stuen har fået en blå væg, spisestuen har fået en grå væg, og så var det meningen, at soveværelset skulle have en let lyserød væg. Men den lyserøde farve var alt for vild! Så vi fik os en flot grøn i stedet for. Vi var lidt i tvivl i om indretningen i stuen,« fortæller parret og fortsætter:

»Det viste sig så også allerede første dag i lejligheden, at vi ikke var helt enige i de forestillinger, vi havde gjort os. Heldigvis blev vi hurtigt enige, og nu venter vi bare spændt på tv’et. Der er stadig flere nye møbler, der skal købes, flyttekasser der skal pakkes ud og indretningsbeslutninger der skal tages.«

Kathrine har desværre stadigvæk ikke fundet et job i Aarhus, men de håber på, at der snart er positive nyheder på den front også.

Se et billede fra Kathrine og Michaels lejlighed lige inden flytningen fra Silkeborg herunder: