Desværre gik det ikke mellem Henriette og Claus, der nu har besluttet at stoppe forholdet.

Da sidste afsnit ‘Gift ved første blik’ rullede over skærmen i starten af oktober, så vi Claus og Henriette sige ja til at forblive gift efter de seks ugers eksperiment i DR-programmet.

Efterfølgende kunne parret dog fortælle, at der var sket en hel del, siden kameraerne slukkede. De havde nemlig besluttet sig for at lade sig skille i midten af september, men det betød ikke, at de havde sluttet forholdet, da de havde bestemt sig for at fortsætte som kærester.

Nu, efter halvanden måned som kærester, har Claus og Henriette dog taget en ny beslutning.

»Vi har prøvet at se, om vi kunne være sammen som kærester, men vi kunne begge mærke, at afstanden rent geografisk gav for store udfordringer i forhold til at ses. Og når vi så ikke kunne ses så meget, så forsvandt gnisten mere og mere, fordi vi begge har brug for den fysiske kontakt, hvor vi lige kan se hinanden i øjnene.«

»Så det var derfor, at vi har valgt, at vi vil være venner fremfor kærester. Det besluttede vi sidste mandag. Vi var begge afklarede med, at det var svært at få tid til at se hinanden og i stedet for så at trække det i langdrag, eller at den ene blev såret, så besluttede vi for at tage beslutningen om at blive venner i stedet. Så vi stoppede det et godt sted,« fortæller Claus til Realityportalen.dk.

»Det var mig, der bragte på banen, at vi skulle skilles, Henriette der bragte på banen, at vi skulle give det en chance mere, og så var det også Henriette, der bragte på banen nu her, at det nok var bedre, vi var venner. Men havde hun ikke gjort det, så havde jeg nok gjort det, for jeg tror, vi begge kunne mærke, at det var der, vi var. For når vi sås, var det mere på venneplan.«

»Og vi skal da helt sikkert også ses i fremtiden som venner, så det er dejligt, vi er nået dertil. Man kan sige, at hvis det kun havde været den geografiske afstand, der gjorde udfaldet, og alt andet havde været perfekt og spillede, så havde vi nok fundet en løsning. Så havde vi nok fundet noget fælles at bo i midt imellem os, så der var lige langt mellem begge parter. Men den blev en udfordring, fordi gnisten ikke var der hundrede procent, for så er det farligt at rykke rødderne op,« fortsætter han og tilføjer:

»Det er pisse ærgerligt, at eksperimentet ikke lykkedes forstået på den måde, at vi stadigvæk er sammen, men jeg synes på ingen måde, det har været en fiasko. Jeg har jo mødt et helt fantastisk menneske, der er bare nogle omstændigheder, der gør, at vi ikke er det rigtige match. Jeg skal ikke ud og opsøge kærligheden nu her, det er jo lige sket, men jeg er da stadigvæk sikker på, at der er en for mig derude. Så jeg har bestemt ikke opgivet håbet, men jeg leder ikke aktivt lige nu. Måske sker det, når jeg mindst venter det.«

Henriette: Den rigtige beslutning

Overfor Realityportalen.dk bekræfter Henriette også bruddet med Claus og fortæller, at selvom det var en svær beslutning, så var det den rigtige.

»Vi har prøvet som kærester. Men det er ikke gået helt, som vi begge havde håbet det. Det er jo sådan realiteterne er nogle gange. Selvfølgelig havde vi håbet, at vi kunne finde melodien igen, det var derfor vi gav det en chance som kærester, men den var der bare ikke. Vi havde svært ved at finde frem til kernen igen.«

»Selvom det ikke gik, snakker vi stadig sammen og er gode venner. Vi fik sluttet det et godt sted, og det er rigtig rart. Vi fik talt tingene rigtig godt igennem sammen, og vi har været realistiske overfor hinanden i forhold til, hvordan det hele lige fungerede, og det var en fælles beslutning, at det bare ikke gik,« fortæller Henriette.

»Jeg har det godt med der, vi er endt, og jeg synes, det er den rigtige beslutning. En ting er de forventninger, man går ind til noget med, noget andet er, hvad realiteten er, og jeg har bare lyst til at fokusere på det, der fungerer, og det er der, hvor vi er endt nu som venner.«

»Og så synes jeg, at vi skal rose hinanden for at have givet hinanden en chance i stedet for at give op. For det synes jeg virkelig, at vi har,« fortsætter hun og tilføjer:

»Jeg håber stadig, at den eneste ene er derude. Jeg tror stadig på kærligheden. Nu tager jeg bare lige en pause, da jeg lige er ret mættet lige nu. Jeg har bestemt lært noget, som jeg kan tage med videre i mit fremtidige dating-liv. Blandt andet at man skal gå åbenhjertet ind i det, når man møder et menneske, selvom man godt kan være skeptisk til at starte med. Man skal bare være åben, sød og venlig overfor folk. Så skal det nok gå.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.