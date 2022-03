Søndag kunne Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm, der i efteråret medvirkede i 'Gift ved første blik', fejre, at de havde været gift i ti måneder.

Men blot to dage senere tikkede der en skilsmisseanmodning ind. Det bekræfter parret overfor B.T.

Kort tid efter beslutningen om at lade sig skille, valgte Mette Kragh Nielsen at dele den triste nyhed med sine følgere på sin private Instagram-konto – noget, Morten ikke var klar over.

»Mette var meget hurtigt ude, og vi fik ikke talt om det. For mig er det jo et brud som alt muligt andet. Jeg ved godt, at vi har været på fjernsynet, og der selvfølgelig er nogen, der har en offentlig interesse i os. Men for mig er det stadigvæk meget privat, og jeg er jo ikke nået igennem en proces, hvor jeg er igennem det her brud overhovedet. Så for mig ville det have været naturligt at lade det ligge,« fortæller Morten Stokholm til B.T.

»Det var ikke noget, vi havde aftalt om vi skulle eller ej(dele nyheden offentligt, red.). Vi var et sted, hvor ingen af os rigtig kunne se os selv i det mere.«

Bruddet har dog ikke været, som den slags nok er flest. Da Mette ligger syg med corona, har samtalerne om skilsmissen – både op til og efter – nemlig måttet foregå telefonisk.

»Vi havde en samtale online mandag, og derfra fik jeg nok malet Mette op i et hjørne, hvor hun ikke havde så meget andet at gøre,« lyder det fra Morten, der dog understreger, at han er enig i beslutningen om at lade sig skille.

Med denne tids digitalisering var en omgang corona da heller ikke en hindring for parret, da skilsmissen skulle begæres.

»Det foregår jo via NemID i dag, så man skal ikke møde op på et eller andet kontor og se hinanden i øjnene eller noget, så et eller andet sted er det jo nemt nok,« fortæller han.

Allerede da danskerne i efteråret kunne følge Mette og Morten i 'Gift ved første blik' stod det klart, at de to er meget forskellige.

Netop disse forskelligheder endte da også med at ligge til grund for parrets endeligt. Det bekræfter begge parter overfor B.T.

»Vi havde det godt på mange punkter, men forskellighederne begyndte at spænde ben for os. Ting, der før fungerede, ændrede sig og skabte større bump på vejen end hvad godt er,« skriver Mette Kragh Nielsen i en sms til B.T. og fortsætter:

»Morten er en skøn mand, men desværre ikke den rette for mig. Fortryder på ingen måde denne oplevelse eller måde at forsøge kærligheden på.«

Også Morten Stokholm bekræfter, at det er forskelligehederne, der til sidst blev for store. Han er ligeledes glad for at have medvirket i 'Gift ved første blik' og fortryder ikke, at de valgte at blive sammen - selvom kærligheden altså brast i sidste ende.

»Jeg synes, det har været et spændende eksperiment at være en del af, og jeg synes, Mette er et dejligt menneske, som jeg har nydt at være sammen med i de tider, vi har haft. Der er bare lidt langt mellem os på nogle punkter. Desværre er det bare, for min del, nogle af mine gamle mønstre, der også er med til at gøre forholdet svært,« forklarer Morten Stokholm, der tilføjer:

»Jeg kan sagtens se, hvad jeg selv bidrager med, både positivt og negativt, og vi endte desværre et sted, hvor det ikke rigtig kunne lade sig gøre at hive os op derfra.«