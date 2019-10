Humøret er højt hos et velkendt 'Gift ved første blik'-par disse dage.

Da ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’ rullede over skærmen på TV 2 tilbage i august, kunne man se ‘Gift ved første blik’-parret Kathrine og Michael jagte deres drømmelejlighed i Aarhus. Desværre fandt de ikke en lejlighed i programmet, men efter deltagelsen fandt de den helt rette bolig i Viby J.

– Lejligheden er 101 kvm og har 4 værelser, så det spiller bare! Det er desværre ikke en ejerlejlighed, men vi kunne ikke vente længere med at flytte. Nu vil vi til Aarhus og skære ned på pendler-tid. Og så kan vi tillade os at spare op i lidt længere tid og købe drømmeboligen senere, afslørede parret dengang og fortalte, at de overtog den nye lejlighed 1. oktober.

I starten af denne måned flyttede parret derfor ind, og de er bestemt glade for endelig at være blevet aarhusianere. Kathrine havde ved indflytningen endnu ikke fundet et nyt job, men nu kan parret afsløre, at der er godt nyt på den front:

– Kathrine har fået job! Hvilket hun er så glad for. Det er på en folkeskole i Ry, så nu er hun også tættere på sine venner og sin farmor. Hun skal primært være på en 7. klasse, fortæller parret på deres blog.

– I dag er jeg lidt ekstra glad og føler mig lidt ekstra sej, for jeg har nemlig scoret mig et lækkert job, skriver Kathrine glad på sin Instagram.

Vis dette opslag på Instagram

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.