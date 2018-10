Michael og Kathrine åbner posen og fortæller, hvilke klamme ting de er begyndt at gøre som kærester.

Når man møder en ny fyr eller pige, så lukker de fleste op for deres særheder lidt efter lidt. Men når man vender forholdet på hovedet og bliver gift på tv på første date, så er det noget andet. Og efter fem måneders forhold har Kathrine og Michael skruet helt op for særhederne og ikke mindst klamhederne, det afslører de i et nyt blogindlæg, hvor de gennemgår 11 klamme ting, som man gør i et parforhold – eller gør man?

Vi kan godt afsløre, at her på redaktionen er der meget delte meninger om, hvorvidt de ti ting dækker noget, som alle gør i et parforhold. Herunder ses de 11 klamme ting, som Michael og Kathrine gør.

Trykker hinandens bumser ud

Barberer ham på ryggen

Sætter munden helt ned over næsen på den anden, bare lige for sjov

Kradser i mærkelige knopper, som den anden har

Fjerner hendes hår fra kloakken

Bruger den andens tandbørste

Får læbepomade på ved, at den anden tager det på først for så at kysse det over på dine læber bagefter

Kysser selvom man ikke kan trække vejret på grund af snot i voldsomme mængder

Ligger i ske, selvom sveden driver af en (det var særlig slemt denne sommer!)

Laver mundprutter på den andens krop i en melodi, som den anden så skal gætte.

Og nå ja – har ens tøj på… Klamt på den sukkersøde måde

Nogle sover måske bedst i ske. Men de fleste kender nok til, at man i starten af et forhold ligger lidt for tæt og ikke tør sige, at det måske ikke er helt sådan, man sover bedst. Men hvorfor bruger man hinandens tandbørster?

– Nogle gange fordi vi ikke lige kan finde vores egen, nogle gange fordi jeg er blind – jeg bruger kontaktlinser og briller, og nogle gange fordi vi er mærkelige, forklarer Michael med et grin overfor Realityportalen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

'Boligkøb i blinde’-vært: Hvis parret ikke kan lide huset, så…

Sarah Louise åbner op om barn nummer 4

‘Årgang 0’-Stephanie er flyttet sammen med kæresten