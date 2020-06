Michael Sommer, der blev kendt fra det populære DR-program 'Gift ved første blik', skal giftes på ny.

Fredag har han nemlig været på knæ over for sin kæreste, Maria Hjort Kronholm.

Og her fik han det svar, han sigtede efter.

Hun sagde ja. Det fortæller Maria Hjort Kronholm til Realityportalen.

Michael Sommer med sin kæreste, smykkedesigner Maria Kronholm. Foto: Privat Vis mere Michael Sommer med sin kæreste, smykkedesigner Maria Kronholm. Foto: Privat

»Han friede jo til hest, på Bakken og bagefter kom han med min drømmehest. Det var det smukkeste frieri, og jeg kan ikke tro, det virkelig skete! Jeg er utrolig taknemlig, han er den dejligste mand,« siger hun til mediet.

Det var for et år siden, at Michael Sommer havde sin tv-debut i 'Gift ved første blik'. Her blev han gift med Christina Arenholdt Nielsen for åben skærm. Lykken varede dog kort, og parret lod sig skille efter flere skænderier, parterapi og en efterfølgende abort.

Noget, der tog hårdt på Michael Sommer, hvilket han tidligere på måneden fortalte til B.T.

»Folk skrev til mig, at jeg skulle have beholdt både hende og barnet og påtaget mig ansvaret som far. Det var hårdt og tungt at komme igennem, så jeg lukkede ned,« sagde Michael Sommer og fortsatte:

Michael Sommer er flyttet sammen med Maria Kronholm - og hendes to racekatte. Nu skal de giftes. Vis mere Michael Sommer er flyttet sammen med Maria Kronholm - og hendes to racekatte. Nu skal de giftes.

»Jeg vil ikke kalde det en depression, men da det hele var overstået og begyndte at stilne af, kunne jeg mærke, jeg var brugt. Jeg var ramt på min psyke, og mit overskud var røget.«

Nu er lykken vendt for Michael Sommer, der også åbnede op om sit nye forhold med Maria Hjort Kronholm efter deltagelsen i 'Gift ved første blik'.

»Vores forhold er nemlig rigtigt godt. Jeg er blevet bedre til konflikthåndtering efter 'Gift ved første blik'. Hvis man er uenige om noget, så plejede jeg at fare op og skyde tilbage på den anden: 'Det kan godt være, jeg gør det her, men du gør det her',« siger han.

Maria Hjort Kronholm og Michael Sommer vil til gengæld vente et år eller to med at få børn, forklarede han. Han forklarede hertil, at man, ifølge ham, skal være forlovet og blive gift, før børneplanerne skal realiseres.