'Gift ved første blik'-deltageren Michael Sommer har godt gang i kærligheden for tiden.

Der er fart på hos Michael Sommer, der deltog i den seneste omgang 'Gift ved første blik'. I efteråret lancerede han, sammen med makkeren Tobias Bjørn Urhøj, en Facebook-side, YouTube-kanal og Instagram-side med navnet 'Kærlighedsboblen'. Konceptet er et talkshow, hvor de to herrer får selskab af en ny, kendt gæst i hvert program til en snak om kærlighed og jagten på den.

I den første omgang 'Kærlighedsboblen' fik Michael og Tobias besøg af Cecilie Basnov, der deltog i 'Gift ved første blik'-sæsonen før Michael. Siden det program har der været lidt stille, og YouTube-kanalen er blevet lukket, men Michael garanterer, at 'Kærlighedsboblen' stadig er godt kørende. 'Vi laver det skam stadig! Vi holder bare juleferie lige nu,' fortæller Michael Realityportalen og fortsætter:

'Vi vender stærkt tilbage i januar! Vi er ved at finde et nyt studie, så vi har ikke fastsat en specifik dato endnu. Men det næste program kommer i januar, og der bliver masser af kærlighed og eksperimenter.'

Michaels egen kærlighedsboble

Og apropos kærlighedsbobler kunne meget tyde på, at Michael selv befinder sig i sådan en lige nu:

'Med hensyn til kærligheden er der sket noget, som jeg venter med at fortælle til Reality Awards,' fortæller Michael. 'Men jeg kan sige så meget, som at julen bliver ekstra god i går. Jeg har fået mig en julegave ud over det normale, og jeg glæder mig helt sindssygt til at offentliggøre det.'

Realityportalen har spurgt Michael, om hans 'Gift ved første blik'-hustru, Christina, kunne være grunden til hans ekstra gode jul, og det vil han hverken be- eller afkræfte. 'Jeg kan ikke sige andet, end at jeg tager min nye kærlighed med til Reality Awards,' siger han.

