Stjernen fra 'Gift ved første blik' rejste til Brasilien for at deltage i 'Ex on the Beach' og finde kærligheden. Han måtte hurtigt forlade programmet igen.

Som bekendt skal man jo blandt andet være single for at deltage i 'Ex on the Beach', og det var Michael Sommer også, da han sagde ja til at medvirke i reality-programmet.

Men én uge inden afrejse var han på en blind date med sin nuværende kæreste Maria Krohnborg, som var arrangeret af deres fælles veninde, og han blev med det samme vildt forelsket i Maria. På det tidspunkt var flybilletten til Brasilien allerede bestilt, og Michael stod nærmest med det ene ben i villaen.

Michael Sommer og kæresten Maria til Reality Awards 2020. Foto: Janus Nielsen Foto: Janus Nielsen Vis mere Michael Sommer og kæresten Maria til Reality Awards 2020. Foto: Janus Nielsen Foto: Janus Nielsen

'Da jeg lander i programmet, begyndte jeg at savne hende meget, det påvirkede min deltagelse, da produktionen ønskede, at jeg skulle passe ind i deres koncept, de ønskede, at jeg skulle være mere på og frembrusende, og krævede blandt andet, at jeg skulle vælge, hvilken deltager jeg bedst kunne lide, selvom ingen af dem tiltalte mig,' skriver Michael Sommer i et opslag på sin Instagram-profil.

Var ramt psykisk af 'Gift ved første blik'

Da Michael sagde ja til at medvirke i 'Ex on the Beach', gjorde han sig ikke så mange overvejelser. Han ville gerne finde kærligheden, som det ikke var lykkedes ham at finde gennem DR 1-programmet, og den oplevelse sad stadig i kroppen hos ham og havde ramt ham psykisk.

'Gift ved første blik' var hårdt på alle parametre, jeg åbnede mig helt op følelsesmæssigt for at gå ind i det hele med et åbent hjerte og give eksperimentet den chance, det fortjener. Når det så ikke lykkes, og man har lagt så meget energi i det, er det hårdt. Husker tydeligt, at jeg lagde alt mit overskud i min deltagelse. Hele 2019 var for mig 'Gift ved første blik',' forklarer han.

Michael endte i 'Ex on the Beach' med at fortælle en fra produktionsholdet, hvilken situation han stod i. Derfra gik der ikke længe, før tabletten smed ham ud af villaen.

Så snart han fik sin telefon i hænderne, ringede han til Maria, som ventede på ham hjemme i Danmarks lufthavn. Siden har de to været kærester, og i januar flyttede de sammen i Michaels hjem.

Herunder kan du se Michaels opslag på Instagram.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.