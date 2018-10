Michael Harders fra 'Gift ved første blik' fortalte i onsdagens afsnit, at han var jomfru i en alder af 27 år.

»Det var en lettelse at åbne op om det. Det føltes godt at stå frem med det og ligesom både sige til mig selv og hele Danmark, at det ikke er en 'big deal' at være jomfru.«

Men faktisk var det aldrig planen, at emnet skulle tages op i programmet. Det skete som følge af, at Michael udviklede sig i programmet.

»Gennem programmets forløb opbyggede jeg langsomt nok mod og selvtillid til endelig at åbne om det. Bl.a. fordi det netop er noget, som ikke bør være så vigtigt, om man har haft sex eller ej,« fortæller Michael til B.T. og uddyber, hvorfor han valgte at fortælle om det:

Kathrine og Michael på deres bryllupsdag. Foto: DR Vis mere Kathrine og Michael på deres bryllupsdag. Foto: DR

»Det var noget, jeg gjorde for min egen skyld, men samtidig ville jeg også gøre op med det tabu, der er i forhold til 'voksen-jomfruer'. At være 'voksen-jomfru' er ikke noget, der gør dig mindre værd, det er ikke noget, man skal være pinligt berørt over, og det er ikke noget, der definerer dig.«

Gennem ungdomsårene, og særligt i gymnasietiden, husker Michael, at det ikke var nemt at være jomfru.

»Det var desværre ofte en følelse, man sad alene med, nok også fordi det generelt ikke er noget, som man åbner op om, så derfor får man ikke et retvisende billede af, hvor mange andre der står i samme situation.«

Og særligt i socialt sammenhæng med fester og alkohol måtte Michael ofte fordreje sandheden om sin seksuelle erfaring.

Kathrine og Michael blev gift i sæson 5's første afsnit af 'Gift ved første blik'. Foto: DR Vis mere Kathrine og Michael blev gift i sæson 5's første afsnit af 'Gift ved første blik'. Foto: DR

»Når du er oppe i en vis alder, går man automatisk ud fra, at alle på den alder naturligvis har haft sex. Derfor har der også mange gange været drikkelege eller lignende med folk, man ikke kender så godt, hvor det har været nemmere bare at drikke og lade, som om man også har haft sex, fordi man ikke lige orkede at 'breake' det i den situation over for fremmede mennesker.«

Et tabu i over 20 år

Hos Sex og Samfund oplever man, at det, som Michael åbner op om, længe har været et tabu.

»Og jo ældre man bliver, jo mere bliver det faktisk en belastning for en. Jeg har arbejdet med det her i 20 år, og det har været et tabu i alle årene,« fortæller Jeppe Hald, daglig leder af Sexlinien for Unge i Sex & Samfund.

Ifølge de seneste tal, som Sex og Samfund kender til, har 25 procent af 18-årige ikke haft seksuel debut. Endvidere har 6 procent af folk op til 24-års alderen ikke haft sex.

Michael fortæller, at Kathrine håndterede det så fint og lige præcist, som han havde håbet på. Hun gjorde ikke en stor sag ud af det. Foto: DR Vis mere Michael fortæller, at Kathrine håndterede det så fint og lige præcist, som han havde håbet på. Hun gjorde ikke en stor sag ud af det. Foto: DR

»Vi forudsætter, at sex er en handling, alle foretager sig. Derfor tror danske unge ofte, at alle har prøvet det, selvom det ikke er tilfældet.«

Efter Michael stod frem med sin historie i 'Gift ved første blik', er han blevet overdynget med positive tilkendegivelser.

»Det er allerede strømmet ind med reaktioner på min Instagram og Facebook fra folk, jeg ikke kender. Folk er jo så vanvittigt søde derude. Jeg er endnu ikke stødt på fordomsfulde eller negative kommentarer. Tværtimod virker det til at være et emne, som mange er glade for at se blive bragt op,« siger han. Derfor kan han kun råde andre til at tage emnet op.

»Grundlæggende vil jeg sige, det er noget, der kan føles som en 'big deal', men det er det ikke, når det kommer til stykket, og der er mange andre i samme situation. Og af egen erfaring kan jeg fortælle, at selvom jeg flere gange har haft det besværligt med at skulle fortælle det til andre, har folk typisk en helt fin reaktion på det.«