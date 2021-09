Der var 'nærmest tale et overgreb', da Mette Kragh Nielsen 'blev presset' til at underskrive en samtykkeerklæring på nationalt tv.

Det mener i hvert fald flere tv-seere, efter at hendes ægtemand, Morten Stokholm, endnu en gang hev sexkontrakten frem i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik', så han kunne 'have sin ryg fri' på bryllupsrejsen.

Selv mener den 42-årige hovedperson, at der er tale om en misforståelse.

»Jeg føler mig på ingen måde presset til at skrive under. Det kan godt være, jeg virker forlegen og genert i situationen, men det er lige så meget, fordi det er lidt komisk det hele. Fordi Morten fremstår så alvorlig, og vi har en videojournalist, der står en halv meter fra os og hopper af grin,« siger Mette Kragh Nielsen.

Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen gennemgår samtykkeerklæringen. Foto: Snowman Productions Vis mere Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen gennemgår samtykkeerklæringen. Foto: Snowman Productions

Allerede forrige torsdag præsenterede Morten Stokholm sin hustru for samtykkeerklæringen, og i det seneste afsnit af 'Gift ved første blik' var det så tid til at sætte krydser i formularen.

Indledningsvis ville Mette Kragh Nielsen kun skrive under på, at hendes nye mand måtte røre hende uden for de erogene zoner. Men efter lidt pres fra ægtemanden satte hun til sidst kryds i 'missionærstilling'.

Og det skabte furore på de sociale medier.

'Mortens stunt er vel nærmest et overgreb. Han presser på. Samtykke kan ikke gives på forhånd. Det skal gives i situationen. Gennempinligt, at han bliver ved,' lyder en af de mange kritiske kommentarer på Twitter.

Tror du, Mette og Morten forbliver gift?

Men der var bestemt ikke tale om et overgreb, fortæller Mette Kragh Nielsen.

»Jeg kører bare med på den. Vi forhandler lidt kækt frem og tilbage, så når jeg tøver, er det bare for sjov og lidt for kameraets skyld,« siger hun.

»Morten og jeg er to voksne mennesker, der sagtens kan kommunikere og ikke har noget problem med at tale om det seksuelle. Men det er klart, at vi også har en videojournalist, der presser lidt på for at få den snak på banen.«

For mens Morten Stokholm tidligere har sagt til B.T., at han ønskede at skabe debat med samtykkeerklæringen, så fortæller Mette Kragh Nielsen, at ideen opstod, fordi programmets tilrettelæggere hele tiden var så opsatte på at få parrene til at fortælle om deres seksuelle kemi, og om de havde haft sex endnu.

Morten Stokholm og Mette Kragh NIelsen. Foto: Snowman Productions Vis mere Morten Stokholm og Mette Kragh NIelsen. Foto: Snowman Productions

Ikke på en ubehagelig måde, understreger Mette Kragh Nielsen, men med en naturlig nysgerrighed på seernes vegne.

Derfor besluttede Morten Stokholm, at han ville gøre det lidt anderledes, næste gang videojournalisten ville spørge dem. Og så hev han samtykkeerklæringen frem.

»Jeg tænkte, der faktisk var noget, vi skulle snakke om. Jeg synes jo, du er ret lækker, og vi er jo i 2021, så jeg vil faktisk gerne have, du underskriver en samtykkeerklæring, inden vi har sex. Jeg fornemmer, du måske inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at... bliver det meget direkte nu?« spurgte 46-årige Morten Stokholm med et skævt smil i forrige afsnit af DR-programmet.

Og i seneste afsnit ender da også med, at han til kameraet siger:

»Måske har vi haft sex i nat. Det er det, Læsø kan.«

Hvorefter der klippes til Mette Kragh Nielsen, som fortæller:

»Vi er jo gift, så et eller andet sted skal det jo komme. Jeg klager bestemt ikke.«

Så I endte altså med at have sex?

»Det synes jeg jo ikke, nogen af os har sagt noget om, men hvis du tolker det sådan, så står det dig frit for,« smiler Mette Kragh Nielsen.

»Jeg har intet problem med at tale om sex, men der er også ting, der gerne må forblive private og i det uvisse. Jeg har også tre børn, jeg skal tage hensyn til, så mere tydelig bliver jeg ikke,« siger den 42-årige koordinator, der har tre børn på henholdsvis 15, 18 og 21 år.

Så du vil ikke svare på, om Morten overholdt kontrakten?

»Kontrakten var lidt et spil for galleriet, så lad mig bare sige det sådan, at vi kan godt aflæse hinandens lyster. Der er ikke brug for en kontrakt mellem Morten og mig. Den del har vi styr på.«