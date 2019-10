Nu afslører 'Gift ved første blik'-deltageren lidt af det, som vi ikke får at se på skærmen.

Lige så godt som det startede mellem Luna og Anders i ‘Gift ved første blik’, lige så galt gik det dem senere hen i programmet, hvor Anders meldte ud, at Luna ikke var noget for ham alligevel, og de to gik hver til sit.

Selvom det formentlig ikke har været helt nemt, har Luna fulgt med i programmet og set sig selv på skærmen de sidste mange uger, og der er særligt en ting, som hun synes, der desværre mangler at komme med i programmet:

»Der mangler lidt mere af mig. Jeg fortæller i et interview, at jeg har været domsmand og skal være det igen snart, hvor jeg er med til at beslutte, om nogen er skyldig eller uskyldig. Jeg har også tidligere været politisk aktiv i SF, og jeg er fagligt aktiv i BUPL. Man kan sige, at store dele af mit intellektuelle liv mangler i programmet,« fortæller Luna i et interview med Katrine og Michael fra sidste sæson ‘Gift ved første blik’ til parrets blog.

»Jeg kan dog sagtens genkende mig selv. Jeg håbede, at venner og familie kunne genkende mig, og det kan de. De siger allesammen: “Du gør det så godt!” Jeg kan rigtig godt lide hende, jeg ser i programmet, og det har været med til at ændre mit syn på mig. Jeg har kjole på i dag. Jeg er sgu mere, end jeg troede, jeg var, da jeg gik ind i det. Jeg er landet mere i mig selv. Jeg er så spændt på, hvor mit liv er på vej hen,« fortsætter Luna, der også givet et råd til, hvordan hun synes, at eksperimentet kan blive bedre:

»De skal ryste posen, lade folk have hver sit værelse på bryllupsnatten og måske endda på bryllupsrejsen, så man kan vælge samværet. Så kan de vælge at være sammen. Så kan man få den luft og ro, som nogle af parrene havde snakket om, de har brug for. Man kan selvfølgelig hurtigt ryge ud i slet ikke at finde ud af det, men så måske bare opfordre til samværet. Desuden kunne man sagtens have flere samtaler. Jeg ved ikke, om det havde hjulpet for os, for Anders snakkede med hende den dag, vi flyttede sammen, men der var han bare helt oppe at køre og glad,« fortæller Luna.

Se sidste afsnit af denne omgang ’Gift ved første blik’ torsdag klokken 20.00 på DR1.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: