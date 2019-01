Der er bekymringer nok, før man skal være forældre for første gang.

Kærligheden er for alvor blomstret for Katrine Aakjær Nielsen, siden hun medvirkede i ‘Gift ved første blik’. Selv om ægteskabet fra DR1-programmet ikke holdt, så fandt hun efterfølgende selv kærligheden med Jeppe, som hun for lidt mere end et år siden købte hus med.

Lykken var stor midt i december, da Katrine kunne afsløre, at parret til sommer bliver forældre til første gang. Få uger efter kunne hun desuden afsløre, at parret venter en lille pige. Men selvom lykken er stor, så er der også begyndt at melde sig nogle bekymringer for den kommende mor.

– Jo længere jeg kommer i graviditeten, des mere begynder jeg at panikke over, om det nu er slut med alle vores drømmerejser. Vi overvejer dog, om man ikke liiiiige kunne nappe noget af barslen i Østen, men måske er vi for grønne og naive i det der med at være forældre til en bette blyp? Er der nogle derude med erfaringer i at rejse evt. i barslen med helt små børn, skriver Katrine på Instagram og beder altså sine følgere om gode råd.

Heldigvis tyder alt på, at den kommende mor kan ånde lettet op, der er nemlig bred enighed blandt følgerne om, at man sagtens kan rejse, selvom man får børn. De fleste råder hende dog til lige at vente og se tiden an, efter datteren er kommet til verden.

Se Katrines opdatering herunder, og se også billeder af hendes fine mave længere nede.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk