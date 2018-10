Selvom DR flere gerne i løbet af sæsonen ville fremstille 25-årige Kathrine Kelså og 27-årige Michael Harders ’Gift ved første blik’-ægteskab som dramatisk, var de aldrig i tvivl, om de skulle blive sammen.

»Vi havde to uger fra hinanden,« fortæller Kathrine i dag om deres ægteskab efter programmets afslutning.

»Jeg skulle på VM-tur til Rusland, og hun skulle til Malaga,« forklarer Michael og bagefter tog de så videre sammen en uge til Marokko på en ny slags bryllupsrejse.

»Da vi kom hjem igen fortsatte hverdagen,« fortæller Kathrine, og i dag er de altså stadig sammen.

I løbet af ’Gift ved første blik’ flyttede Michael ind hos Kathrine i Silkeborg, og der er han blevet siden, fortæller han.

»Jeg er nu officielt silkeborgenser. Jeg opsagde min lejlighed i Aarhus i august og har ellers boet hos Kathrine lige siden. Nu er der planer om at kigge på ejerlejligheder og gerne med et ekstra værelse eller to.«

I starten af deres ægteskab syntes Kathrine, at Michael kom med lidt for mange komplimenter, men da de fik talt ud om det, forløb resten af eksperimentet uden de store problemer.

»Vi havde det pissesjovt sammen. Michael fik mig til at græde af grin på flyturen derned (På deres bryllupsrejse til Skotland, red.). Grunden til at det virker for os er, at vi har været super gode til at snakke om det, når der har været det mindste,« lyder det fra Kathrine.

De vil helt klart anbefale andre singler at melde sig til ’Gift ved første blik’, hvis DR laver en ny sæson.

»Hvis du er åben overfor selvreflektion og rent faktisk kæmpe for noget. Du får ikke en færdig pakke. Og lad være med at sige, at du er åben overfor for eksempel en veganer, hvis du ikke er det,« fortæller Kathrine.

»Du skal have selvforståelse, selvironi og være super ærlig overfor eksperterne,« tilføjer Michael.

I sidste afsnit af ’Gift ved første blik’ valgte Michael at gå på knæ og fri til Kathrine for at understrege sin kærlighed.

»Jeg var overhovedet ikke klar på, at det ville ske. Jeg blev enormt overvældet,« fortæller Kathrine.

»Det var en ide, jeg havde fået et par dage før. Jeg havde det dårligt med, at jeg aldrig havde haft muligheden før. Og så var det jo et tilvalg denne gang. Jeg ville hende,« fortæller Michael.

