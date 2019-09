Sjette afsnit af dette års sæson af 'Gift ved første blik' er løbet over skærmen, og det var en sand 'godtepose' af misforståelser, parterapi, kaffekrus og et iøjnefaldende skovalg.

Godteposen har endnu en gang fået de sociale medier til at koge over, og derfor har vi naturligvis samlet en række highlights til dig fra #tueogtonystvklub.

For det første er Luna og Anders et afsluttet kapitel. Hun har fået nok, og turen hjem i flyveren fra bryllupsrejsen kan ikke gå hurtigt nok. Anders pakker sine ting hjemme hos Luna, og der kommer ikke engang et farvel-kram, da parret tager afsked.

Parterapien hjælper heller ikke. Luna synes, Anders er en svækling, og han glæder sig egentlig bare til at komme ud at rejse med gospel-vennerne - hele vejen til Odense.

Jeg skal ud og rejse igen... jeg skal til Odense. Husk kørekort og godtepose #tueogtonystvklub — Anders Ugilt Andersen (@UgiltUgiltUgilt) September 26, 2019

Og på Twitter har seeren Trine da også bemærket, at parret er vokset fra hinanden.

'Luna ligner lidt én, der godt kunne finde på at rive sofaen midt over, bare for at få ham ud af døren,' skriver hun.

Hos Henriette og Claus går det til gengæld meget bedre. Parret fejrer nemlig to-ugers-bryllupsdag, hvor en romantisk tur på Lillebæltsbroen er på programmet.

Hjemme i privaten er Henriette vild med sin nye handyman Claus, der render rundt i træsko.

Træskoclaus #tueogtonystvklub — Frederik M. Juul (@Frederikjuul) September 26, 2019

Claus beslutter at vise sin hustru rundt på hjemegnen.

Den får på alle tangenter, når han viser den lokale kirke og den idylliske sandstrand frem for hende,

Han vil virkelig gerne tilbage for at bo dér, hvor han er vokset op, men Henriette er dog lidt skeptisk ved tanken.

Og så er der dem, der synes, det går lidt for godt hos ægteparret. Marie er én af dem.

14-dages bryllupsdag minder mig om da man fejrede 1-uges kærestedag i folkeren #giftved1blik #tueogtonystvklub — Marie Haagensen (@MarieHaagensen) September 26, 2019

Hverdagen rammer ligeledes Christina og Michael, hvor diskussioner og misforståelser buldrer derudaf.

Christina har svært ved at håndtere alt det flirteri, som Michael lægger for dagen. Og det er endda overfor Christinas veninde, påstår hun.

Det kræver en tur i parterapi, og så snart det er overstået, så er 'skat' og 'skat' tilbage.

Forholdet går op og ned, og på Twitter er det ligeledes for meget for nogle af seerne:

'Spændingskurven i det her afsnit er mere svingende end Michael og skatters forhold,' skriver seeren Trine.

Hos Dennis og Anja er der god stemning. Kaffekrus og kaffeknus. Anja føler, hun kan fortælle Dennis alt.

De planlægger allerede deres første fælles weekend sammen. Der findes ikke dét tidspunkt i kalenderen, som parret ikke kan planlægge sig ud af.

Dennis er med til Anjas venindeaften, og nogle af seerne kan ikke få Anjas gave til Dennis ud af hovedet.

Det er slet ikke mærkeligt at Dennis er med i tøse-spilaftenklubben.. Slet slet ikke.. #tueogtonystvklub — Nikolaj D. Sørensen (@Dalbjerg) September 26, 2019

WHAT! Har Dennis levet 28 år uden en termokrus? Sindsygt!



Jeg elsker Anja og Dennis’ action packed tilværelse sammen#tueogtonystvklub — Josephine Andersen (@Journojose) September 26, 2019

Det sidste par, Frederik og Maja, flytter for en kort stund fra hinanden. De har brug for et par dage hver især.

Der er miskommunikation efter bryllupsrejsen, men de forsøger dog at give det en chance til.

Frederik vil vise sine køkkenevner overfor sin hustru, og han køber tilmed blomster til hende. Den går rent ind hos Maja, og de er enige om, at de begge vil det her ægtseskab.

På gensyn i næste uge til en ny omgang tv-klub.