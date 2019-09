»Hvad er mere mandigt end donuts og fadøl?«, spurgte Frederik - og så gik Twitter amok.

Sidste års 'Gamerstol-Michael' giver dog her et par personlige råd til årets 'Fadølspude-Frederik'.

Torsdag aften flyttede de fem par i 'Gift ved første blik' sammen, og seerne kunne endelig snage i deres sande jeg'er - i første omgang eksemplificeret ved de flyttekasser, de bragte ind i forholdet og ægtefællens lejlighed.

Og 29-årige Frederik Gottorp Fornitz' flyttekasse skuffede bestemt ikke. Den var nemlig fyldt ud af to pyntepuder formet som henholdsvis en chokoladeglaseret donut og en blød fadøl med slasket hank.

Frederik valgte at medbringe to særlige puder, da han flyttede ind hos hustruen Maja. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Frederik valgte at medbringe to særlige puder, da han flyttede ind hos hustruen Maja. Foto: Snowman Productions ApS

Hans hustru, Maja Foldager Pedersen, grinede og gav dem to fornemme pladser i sin stue - men lod alligevel ægtemanden vide, at hun syntes, de var grimme.

Og det scenarie genkender Michael Kelså Harders så udmærket. Han var med i sidste sæson af DRs populære datingprogram, og han ved om nogen, hvordan det er at trække overskrifter på en dum ting.

Da han flyttede ind hos sin hustru Kathrine Kelså Harders, medbragte han nemlig en meget indiskret gamerstol, som siden er blevet både berømt og berygtet.

»Jeg valgte selv i sin tid at tage min meget, nok objektivt set, grimme gamerstol med, fordi jeg ikke ville lægge skjul på, hvem jeg er som person. Det ville være mere skadeligt at gemme nogle ting til senere. Så på den måde er jeg egentlig for, at man er åben og tør vise sig selv frem. Frem med alle de grimme ting. Bare gør det, gutter,« siger Michael Kelså Harders til B.T.

Tilrettelægger: ‘Her, Frederik - tag de her puder med hjem til Maja. Så har twitter noget at tale om.’ #tueogtonystvklub #gvfb — Ane Cortzen (@Ane_B_Cortzen) 5. september 2019

Han havde dog 'lidt blandede tanker omkring det', da B.T. forud for torsdagens afsnit fortalte ham om Frederik Gottorp Fornitz' to puder.

»Jeg ved så ikke, hvor meget en donut eller en fadøl siger om Frederiks personlighed. Hvis det bare er en joke, så skal han måske vente lidt.«

Kathrine Kelså Harders endte med at blive glad for sin mands gamerstol, som hun både bruger når hun skriver jobansøgninger og spiller computer, fortæller Michael Kelså Harders - men ikke alle er lige så heldige som han, erkender han.

»Hvis alt går vel i forholdet, så er det ikke en dealbreaker. Men hvis der er lidt slinger i valsen, så er det en af de ting, der kan blive et symptom på noget andet. Hvis Maja rigtig godt kan lide Frederik, så kan hun godt se bort fra puderne - de er nok også lidt nemmere at gemme væk end en gamerstol,« siger han.

»Hvis hun bliver glad for ham, så bliver de et symbol på ham. Så er der nogle ting, der kan minde hende om ham, hvis han tager væk. Så kan hun kigge på dem og savne ham.«

Nu er Michael Kelså Harders selvfølgelig ikke ekspert ud i mennesker og psykologi som sin mentor i 'Gift ved første blik', Gert Martin Hald. Den tidligere deltager har alligevel et bud på, hvorfor noget så dumt som en gamerstol eller en ironisk pude kan få folk til at gå amok på Twitter.

»Det er en meget konkret ting at forholde sig til. Det kan i starten være svært at se, hvorfor eksperterne matcher parrene. Og så ser man personen bringe et fremmed objekt ind, der ikke giver mening. For seerne bliver det mere konkret at forholde sig til. Og så bliver det symbolet på, hvor vildt det her koncept er.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Frederik Gottorp Fornitz, men han har ikke ønsket at medvirke i et interview.