Inden længe er 'Gift ved første blik' tilbage, men alt er ikke, som det plejer.

Inden længe er der premiere på en helt ny sæson af DR1s populære program ‘Gift ved første blik’, som ifølge programoversigten vender tilbage med sin sjette sæson den 22. august. Det vil altså sige, at alt ikke er, som det plejer, idet sendedagen er rykket fra onsdag til torsdag.

Til gengæld lyder det som om, at selve indholdet i programmet er, som vi kender det fra de forrige sæsoner, der er dog et ekstra par i forhold til sidste år, hvor vi kun kunne heppe på kærligheden hos fire par.

Det vides dog ikke, om det betyder, at der kommer flere afsnit af serien, end der plejer.

Efter sidste års succesrate, hvor hele to af ægteskaberne holdt og fordoblede antallet af vedvarende ægteskaber, der er kommet ud af programmet i hele dets levetid, så er der da heller ingen grund til at lave om på programmets opskrift.

'10 nye modige singler har sagt ja til at deltage i det grænseoverskridende eksperiment ‘Gift ved første blik’. I første program møder vi Michael, Claus, Henriette og Christina, som hver især forbereder sig på det, der venter dem. Claus bygger om i håbet om at gøre sit hus mere kvinde-venligt, Christina og Henriette er så nervøse, at der må hjælp til at holde nerverne i ro, og Michael tager et grænseoverskridende spring ind i sin nye tilværelse. Kun tiden vil vise, om kærligheden kommer til at blomstre hos de to ægtepar,' lyder programteksten til det første program.

Sidste år mødtes Michael og Kathrine, som stadig er sammen og hyppigt deler ud af deres liv på diverse sociale medier og deres fælles blog. Derudover holdt kærligheden for Stefan og Vanessa, som dog ikke ønsker at være i offentlighedens søgelys længere.

Allerede under programmet brast kærligheden for Carsten og Eva, mens Ronnie og Cecilie holdt ud til den bitre ende, men ikke ønskede at fortsætte efter sidste afsnit.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk