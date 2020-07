Maria er i begyndelsen af 2021 aktuel i et nyt TV 2-program. Her fortæller hun om, hvordan hendes drøm om at drive egen forretning endte med at blive et sandt mareridt.

25-årige Maria Hjort Kronholm har som bekendt sagt ja til at gifte sig med Michael Sommer, der sidste år deltog i DR-eksperimentet ”Gift ved første blik”. Parrets kærlighedshistorie har til nu været yderst romantisk og ligetil – men så rosenrød har Marias liv langt fra altid været.

Hun har en forhistorie med vold, og den åbner hun op om i et nyt TV 2-program og en bog, som begge skal være klar i begyndelsen af næste år.

Men allerede nu taler Maria ud om, hvad der egentlig skete dengang i september 2018, hvor en mand vendte op og ned på hendes liv på en meget dårlig måde, som hun stadig er mærket af.

For på det tidspunkt valgte hun at åbne en tøjforretning og hyre en forretningskonsulent, som skulle hjælpe hende med blandt andet at fremme virksomheden og bygge webshoppen op.

Jeg slår dig ihjel

Det gik dog ikke sådan.

»Det startede i det små, måden jeg gik på, rettede han – med det argument, at det fremmede virksomheden. Han sagde, at han skulle vide så meget om mig som muligt, da virksomheden jo afspejlede mig som person. Han var meget charmerende og omsorgsfuld i starten. De rettelser, der kom, blev pludselig ubehagelige, og så kom volden en december aften, hvor han kvalte mig, til jeg lå bevidstløs. De sidste ord, jeg hørte inden, var “jeg slår dig ihjel!”,« fortæller Maria til Realityportalen.

Billedet viser Marias blå mærker på armen og ved halsen. Foto: Privat Vis mere Billedet viser Marias blå mærker på armen og ved halsen. Foto: Privat

Til sidst kunne hun kun sælge tøj via sin Instagram-profil i begænset omfang, da hun blandt andet var nødt til at skjule alle blå mærker.

»Jeg endte med at være degraderet til en mannequin, som fik ordrer.«

Voldsom flugt

På Instagram deler Maria billeder, der viser de mange blå mærker, og hun åbner op om volden.

»På armen et blåt mærke og på halsen omridset af to fingre under kæben, fra en af de gange, han kvalte mig,« skriver hun.

Det hele stod på i omkring et år, og de mange episoder med vold og hårde ord sidder stadig i kroppen hos hende. For eksempel kan hun ikke se videoer med tøj eller gå på lageret.

I det kommende TV 2-program fortæller Maria, hvordan det er lykkes hende at vende tilbage til livet. Her kommer der blandt andet nogle voldsomme deltaljer frem omkring hendes flugt.

Planen er, at programmet skal have premiere i februar eller begyndelsen af marts 2021.

Maria har også planer om at holde foredrag, hvor hun fortæller sin historie.

»Jeg håber på at hjælpe bare nogle af alle de piger, som sidder med følelsen af ikke at kunne vende tilbage til livet efter vold, så de kan få det liv, de fortjener,« siger hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk