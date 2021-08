Da Christina stod klar til at blive gift med sin blind-date i 'Gift ved første blik', havde hun stærkt på fornemmelsen, hvem der ventede på den anden side af døren.

I den nye sæson af DRs populære matchmaking-program har eksperterne nemlig haft fuld fokus på seksuel kemi, og derfor skulle deltagerne, inden de blev matchet, give karakterer til en lang række billeder og videoer af mulige partnere.

Her genkendte Christina, der er 53 år og fra Vejle, sin udvalgte partner, 54-årige Michael fra Grauballes stemme, da han aftenen før brylluppet sendte hende en hilsen på en lydfil.

»Jeg havde set og hørt videoerne så mange gange, at jeg kunne genkende hans stemme. Tidligere har man jo sendt breve til hinanden, men i år modtog man i stedet en lydfil, så da jeg hørte den, vidste jeg, hvordan han så ud,« fortæller Christina Gouveia og tænker, at det nok var derfor, at hun ikke virkede så nervøs under vielsen som sin nye ægtemand.

Christina og Michael bliver gift. Vis mere Christina og Michael bliver gift.

»Jeg tror derudover, at jeg generelt ikke er sådan at slå ud af kurs. Jeg hviler meget i mig selv og er igennem mit job (som underviser, red.) vant til at stå foran mange mennesker, så derfor kunne jeg måske bedre være i det end Michael,« fortæller hun videre.

»Michael ved godt, at jeg ikke ratede ham til en syv'er (topkarakter, red.), men lidt lavere, men selvom han til at begynde med virkede meget nervøs, så han også rigtig sød og glad ud,« husker hun i dag tilbage på deres første møde.

Selve brylluppet husker hun som en fantastisk dag, hvor der ikke blev sparet på noget fra DRs side.

»Det var helt vildt. Jeg har for eksempel aldrig prøvet at have en stylist til at sætte mit hår og lægge makeup på den måde. Brylluppet blev holdt på Hotel Koldingfjord, hvor der var sørget for alt. Det var bare at nyde det,« fortæller hun og erkender, at seancen inden festen, hvor der skulle tages bryllupsbilleder, var lidt af en udfordring.

Christina i 'Gift ved første blik'. Foto: DR Vis mere Christina i 'Gift ved første blik'. Foto: DR

»Selvom jeg ikke har noget problem med at komme tæt på folk, så skulle man stå vanvittig tæt med et fremmed menneske. Det var en lille smule intimiderende.«

I det første afsnit ser man Christina tale med sine veninder om, hvordan hun kan være bekymret for, om hun er for stor en mundfuld for Michael.

»Jeg er meget selvstændig, er vant til at tage initiativ og planlægge ting. Jeg tænkte på, om han kunne stå distancen. Om han kunne følge med,« forklarer hun.

Inden hun meldte sig til 'Gift ved første blik', havde Christina forsøgt sig med diverse dating-apps, men hun syntes, det var for useriøst og overfladisk, og tænkte derfor, at hun ville prøve at lægge sin skæbne i andres hænder.

Michael og Christina bliver gift. Foto: DR Vis mere Michael og Christina bliver gift. Foto: DR

»Jeg læste nogle artikler om tidligere deltagere, der sagde, at selvom de måske ikke havde fundet kærligheden, så havde de lært utrolig meget om sig selv, og derfor tænkte jeg, at nu giver jeg det en chance,« fortæller Christina.

Hun har tidligere været gift med en portugisisk mand, som hun mødte som helt ung. Selvom de har tre børn sammen, var de for forskellige, så de blev skilt, men kan i dag sagtens tale sammen og mødes et par gange om året sammen med deres børn.

Hvordan det går hendes ægteskab med Michael i 'Gift ved første blik', kan hun for programmets spænding skyld endnu ikke afsløre.