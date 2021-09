»De må klippe det, som de vil. Men jeg vil også gerne have lov at fortælle min version.«

Christina Gouveia er ikke sur over måden, tredje afsnit af 'Gift ved første blik' er klippet på. Men hun undrer sig over, at DR ikke bare viser virkeligheden, fortæller hun til B.T.

Den 53-årige læsevejleder fra Vejle blev i sæsonpremieren gift med den 54-årige projektleder fra Silkeborg Michael Dalgaard. Og allerede her følte hun, at DR var ved at skabe en historie, som ikke rigtig var der, da de præsenterede hende som 'en power woman', der allerede på forhånd proklamerede, at hun ville blive 'lidt af en mundfuld' for sin mand, inden hun overhovedet har haft lejlighed til at lære ham at kende.

»Men på det her tidspunkt har jeg altså været gift med Michael i ni timer, så jeg har lært ham at kende og oplevet ham som en forsigtig mand. Så jeg kalder mig selv 'en mundfuld', fordi jeg under hans tale kan mærke, at han ikke er en frembrusende mand. Selvfølgelig er det en bekymring, jeg har på det tidspunkt,« siger Christina Gouveia.

53-årige Christina Gouveia og 54-årige Michael Dalgaard. Foto: Snowman Productions

Men i torsdagens afsnit blev det endnu værre, fortæller hun til B.T. Her mener hun nemlig, at DR har manipuleret med virkeligheden.

Her er Christina Gouveia og Michael Dalgaard på bryllupsrejse på Fanø og skal under middagen planlægge ugens aktiviteter. Ifølge Christina Gouveia brugte parret lang tid på at booke sælsafari, blokarts og ø-rundtur, fordi der kun var få ledige tider på hjemmesiderne, og det var svært at få puslespillet til at gå op.

Ifølge 'Gift ved første blik'-deltageren er både denne snak og Michael Dalgaards mange inputs klippet ud, så det fremstår, som om han forholder sig tavs, mens hun står for planlægningen alene. Og da han til sidst drister sig til at foreslå et tidspunkt, skærer hun igennem og ignorerer hans forslag.

»Det er vi selvfølgelig trætte af, for jeg kommer til at fremstå som en, der overruler, og Michael er selvfølgelig træt af at fremstå som et pjok,« siger Christina Gouveia.

Tror du, Christina og Michael forbliver gift?

»Og det er den kontrast, de har sat i spil fra dag ét. At jeg er 'en power woman' og 'en stor mundfuld'. Jeg kan godt se, hvad det er for en fortælling, de er ved at etablere, men det er altså ikke den sande fortælling,« fortæller Christina Gouveia.

Er det en falsk fortælling?

»Jeg vil hellere sige, at de har skruet massivt op, så Michael ligner en, der halser to meter bagefter hele tiden. Jeg rejser flere gange om året, og det gør han ikke, så det er helt naturligt for os, at det er mig, der planlægger og den slags, men jeg tager ham selvfølgelig med på råd. Jeg kan godt lide at tage initiativ, men jeg bliver træt på sigt, hvis jeg hele tiden skal gøre det.«

Udover at DR gerne vil have, I finder kærligheden, så vil de jo også gerne skabe underholdende tv. Havde du overvejet, at de ville skrue lidt op for de små dramaer, inden du tilmeldte dig programmet?

Det siger DR »Hvert program er rigtig mange timer klippet sammen, og i den proces bliver der taget mange til- og fravalg,« skriver DR-redaktør Stine Preem i en mail. »Det betyder, at der altid vil være episoder, hvor alle nuancer og detaljer ikke kommer med. Selvfølgelig har vi en ambition om at skabe en god tv-oplevelse og relaterbare fortællinger for danskerne, men vi gør det altid med stor respekt for den virkelighed, vi har fanget på kamera. Og altid med stor respekt for programmets medvirkende.«

»Nej, det havde jeg ikke. Jeg har læst udtalelser fra de tidligere deltagere, og alle er glade for deres deltagelse, og ingen af dem siger, at fremstillingen ikke er helt som i virkeligheden,« siger Christina Gouveia.

Hun kan dog godt forstå, hvis DR har haft behovet, fortæller hun.

»Vi har jo haft mange snakke med eksperterne før og under optagelserne, hvor vi er blevet gjort opmærksomme på, at vores dynamik og forskelligheder kan blive et problem i ægteskabet, hvis vi ikke er opmærksomme på dem. Så derfor har vi selvfølgelig været opmærksomme på dem, og det er nok kommet bag på produktionen,« siger hun.

»De konflikter, som de regnede med ville komme, de kom ikke, fordi vi er utrolig gode til at tale om det. Derfor tror jeg, de forsøger at få det til at fremstå som om, der er konflikter. For ellers ville det blive utroligt kedeligt tv.«

Christina Gouveia og Michael Dalgaard på bryllupsrejse på Fanø. Foto: Snowman Productions

I en mail til B.T. skriver DR-redaktør Stine Preem, at man bliver nødt til at tage til- og fravalg, når man skal koge mange timers optagelser ned til et program.

»Selvfølgelig har vi en ambition om at skabe en god tv-oplevelse og relaterbare fortællinger for danskerne, men vi gør det altid med stor respekt for den virkelighed, vi har fanget på kamera. Og altid med stor respekt for programmets medvirkende.«

Trods den ærgerlige oplevelse fortryder Christina Gouveia da heller ikke, at hun i sin tid tilmeldte sig 'Gift ved første blik'.

»Det har været en spændende proces og nogle sjove oplevelser, som Michael og jeg har haft sammen. Vi har lært en masse om både os selv og hinanden. Og om tre måneder har folk alligevel glemt det her.«