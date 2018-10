Det har gennem flere uger ikke været nogen hemmelighed, at den helt store kærlighed ikke blomstrede frem mellem 53-årige Carsten Jensen og 52-årige Eva Lundberg i 'Gift ved første blik'. Men siden programmet har Carsten fundet kærligheden med en anden kvinde.

»Jeg har en dejlig kæreste i dag, og vi har været sammen i to måneder,« siger Carsten Jensen til B.T.

Han ønsker ikke at fortælle, hvem hans nye udkårne er, eller hvor de har mødt hinanden.

»Jeg vil gerne beskytte hende lidt,« forklarer han.

Eva Lundberg og Carsten Jensen på deres bryllupsdag. Foto: DR Vis mere Eva Lundberg og Carsten Jensen på deres bryllupsdag. Foto: DR

Carsten Jensen vil dog gerne fortælle, at det var lidt spøjst for hans kæreste at se ham blive gift på tv.

»Vi har set programmerne sammen, og det, som hun har haft det sværest ved, var at se, at jeg blev gift. At sidde med sin kæreste og så se ham blive gift med en anden er specielt,« siger Carsten Jensen, der til daglig er brandmand og driver en campingplads.

I femte sæson af Gift ved første blik blev han matchet med 52-årige Eva Lundberg, og selvom det virkede lovende fra begyndelsen, stod det hurtigt klart, at de to havde svært ved at finde melodien.

Under bryllupsrejsen til Norditalien gjorde Carsten Jensen det klart, at han ikke kunne fortsætte som mand og kone. En af problematikkerne blandt parret har været, at Eva røg, havde slidgigt og astma, hvilket Carsten havde svært ved at forlige sig med.

52-årige Eva og 53-årige Carsten. Foto: Marianne Overaa Vis mere 52-årige Eva og 53-årige Carsten. Foto: Marianne Overaa

Derudover har sex været et tema i programmerne, hvor Carsten har givet udtryk for, at han ønskede mere nærhed end Eva.

I det hele taget mente han aldrig, at matchet var der, fortæller han.

»Da vi blev gift, blev vi spået, at vi var et par, der ville komme igennem det her, men det gik jo galt på turen til Italien, hvor vi fandt ud af, hvem vi egentlig var, og der gik det rigtig skævt. Vi er to forskellige mennesker,« siger Carsten Jensen og tilføjer:

»Der er ikke nogen, der ikke kan se, at det her var et skandalematch. Ikke engang ringen passede mig, den skulle jeg have på lillefingeren.«