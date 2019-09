Næstsidste afsnit at dette års sæson af 'Gift ved første blik' er løbet hen over skærmen. En herlighed af usikkerhed, kærlighed og en udflugt, der bare skulle overstås.

Og en herlighed, der har sat ild til de sociale medier. Vi har selvfølgelig samlet nogle highlights til dig, skat.

For først og fremmest har Michael og Christina taget endnu et hurtigt skridt mod den evige lykke.

»Jeg elsker dig, skat,« siger Christina pludselig til Michael, mens de kaster sten i verdens største ønskebrønd, havet.

Det er noget, seerne har bemærket måske, er en kende for tidligt at sige til hinanden efter kun seks dage sammen.

Der er blandt andre Sanne Marie, som er meget overrasket over kærlighedserklæringen.

"Jeg elsker dig"??? Er det ikke lidt tidligt?

"Nu skal vi bare hjem og få det til at fungere" Jep, det lyder fornuftigt. #tueogtonystvklub —

Og så er der Stine, der har et godt bud på, hvad det næste bliver for de to turtelduer.

Hvis skat & skat laver “ nej, DU lægger på først” så er kliché-pladen fandme fuld #giftvedførsteblik #tueogtonystvklub — Stine (@StineTweetsHere) September 19, 2019

Men der er også dem, der har fået nok. Kristoffer Havskov er en af dem.

Hvis Michael og Christina var et blus, ville jeg skrue kraftigt ned #tueogtonystvklub — Kristoffer Havskov (@KrisHavskov) September 19, 2019

For ikke at dvæle for længe ved det sukkersøde, så lad os gå videre til den intense og dårlige stemning, der hersker mellem Luna og Anders - eller måske mere mellem Anders og seerne.

Kira Strandby er i hvert fald ikke særlig begejstret for den 52-årige programdeltager.

Tak for i aften alle sammen. Undtagen Anders. Du kan få et spark i godteposen. Nar. #tueogtonystvklub — Kira Strandby (@KiraStrandby) September 19, 2019

Og nærmest i det sekund Anders erklærer på tv, at han ikke tror, han kunne have gjort noget anderledes i hans og Lunas forhold, så er Mette Olsen klar med en hurtig kommentar.

Jo - Anders du kunne have gjort det anderledes. Fx kunne du have undladt at være en nar. #tueogtonystvklub — Mette Hjorth Olsen (@Badefeen) September 19, 2019

Der bliver også givet bud på, hvad produktionen burde have gjort, da Anders besluttede at sige 'nej tak' til Luna, og den tid, de brugte sammen, blev til noget, Luna beskriver som 'at være på arbejde'.

Et af de bud kommer fra Amalie Valentin.

Luna er på arbejde. Er der nogen i produktionen der gider fritstille hende, hva!? #tueogtonystvklub #giftved1blik — Amalie Valentin (@AmalieValentin) September 19, 2019

Okay, nu bliver stemningen måske lige lovlig trykket. Lad os fortsætte i det spor.

For som I nok ved, så er stemningen heller ikke helt i top mellem Frederik og Maja. Han har problemer med selvtilliden, og hun ved ikke, om det var en god idé, at de blev gift.

Men som Frederik så rigtigt siger:

»Man skal huske, at når man danser på roser, så er der også torne i.«

Dog mener Theodor Jørgensen, at det bliver lidt for mørkt til hans smag.

Det er meget intenst den måde de begge er deprimeret #tueogtonystvklub — theodor jørgensen (@RgensenTheodor) September 19, 2019

Og så er der Christina Engel, der nærmest bliver opløftet af den lidt sørgelige stemning, Maja og Frederik skaber.

Frederik og Majas samtale får mig til at sætte pris på min skilsmisse

Helt dårligt går det alligevel ikke.

For nogle af seerne har nemlig lagt mærke til, at der er sket en udvikling i Frederiks beslutsomhed. Anders Skov spottede for eksempel, at der er en scene, hvor han går så langt som at insistere.

Frederik tager styringen og insisterer på vand - sådan #tueogtonystvklub — anders kajholm skov (@SkovAnders) September 19, 2019

Og det skete faktisk to gange. Theodor Jørgensen citerer direkte fra programmet for at understrege sin pointe.

Frederik tager for alvor action: “Vi går lige op af trappen” #tueogtonystvklub — theodor jørgensen (@RgensenTheodor) September 19, 2019

Én ting er han dog fast besluttet på: En rigtig mand har en ølpude.

Hvis I vil have mere, så må I selv hoppe over på de sociale medier og læse videre.