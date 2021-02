Skal et barn presses ud vaginalt før man kan kalde det en fødsel?

Ja, mener flere personer, som norske Sara Jansson Mäkiperä, der var med i den norske udgave af 'Gift ved første blik', har mødt.

Sara Jansson Mäkiperä blev mor i 2019 ved kejsersnit og siden har flere fortalt hende, at hun ikke har født sin datter. En fødsel kræver nemlig, at man selv presser barnet ud, er hun blevet fortalt flere gange, skriver KK.

En påstand som 'Gift ved først blik'-deltageren er lodret uenig i. Derfor har hun lavet et opslag på sin Instagram, hvor hun deler historien om sit kejsersnit og den følelse, der rammer hende, når folk fortæller hende, at hun ikke har født sin datter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sara Jansson Mäkiperä (@saramakipera)

Da Sara Jansson Mäkiperäs datter skulle til verden, ville datteren absolut ikke ud. Ni dage over termin blev hun igangsat, men det virkede heller ikke. Derfor besluttede lægerne i samråd med Sara Jansson Mäkiperä, at hun skulle føde ved kejsersnit.

Efter den lange kamp med at få datteren til verden skal hun nu kæmpe med, at folk ikke mener, at hun har født, men taget den lette løsning.

Derfor tager hun nu debatten op, som hun tror flere mødre, der har fået foretaget et kejsersnit, oplever. Hun mener nemlig, at det er vigtigt, at vi i samfundet taler om vaginal fødsel og fødsel ved kejsersnit, i stedet for at hævde, at et kejsersnit er en 'nem' udvej.

»Et kejsersnit er ikke en nem udvej. Selvom du måske ikke har gennemgået de forskellige faser før en vaginal fødsel, vil du gennemgå nogle faser efter operationen. Og for mange vil det tage længere tid at komme sig efter operationen end med en vaginal fødsel,« fortæller hun.

Og uanset om barnet er kommet til verden ved kejsnit eller vaginalt, så har kvinden ydet en kæmpe indsats, både før, under og efter gravideten og fødslen, mener hun.