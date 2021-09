Ghita Nørby har aldrig skammet sig over sin ordblindhed. Tværtimod mener hun ikke nødvendigvis, at hun havde været en lige så god skuespiller uden sine læsevanskeligheder.

»Det er ingen sorg at være ordblind. Tværtimod er det jo et held, hvis man som mig beskæftiger sig med at læse, for man kommer i bund med teksten. Ordblinde kan ikke skimme en side. Vi bliver nødt til at gå ordentligt ned i teksten, og derfor får vi en dybde ud af den, som mange andre ikke gør. Så jeg har haft stor glæde af min ordblindhed,« siger hun til B.T.

Den 86-årige skuespiller kan snart ses i DR1-programmet 'Vi er ordbildne'.

Her fortæller hun sammen med andre kendte danskere om udfordringer, oplevelser og erfaringer med ordblindhed.

Ghita Nørby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ghita Nørby. Foto: Liselotte Sabroe

De primære medvirkende er dog fem almindelige, men svært ordblinde danskere, der sammen med krimiforfatter Sara Blædel, der selv er ordblind, og ordblindespecialisten Marie Wolter Bertelsen har fire måneder til at forbedre deres læse- og skriveevner – men lige så meget deres selvværd og selvtillid.

Manglende selvtillid har Ghita Nørby til gengæld aldrig lidt af.

Selvom hun ofte mødte ind til et klasseværelse, hvor nogen havde skrevet 'Ghita er dum' på tavlen, så lod hun sig ikke mærke af det, fortæller hun til B.T.

»Nej, overhovedet ikke. Jeg troede jo ikke på dem. Jeg syntes jo, de var idioter, for jeg var jo ikke dum,« siger hun og slår en kluklatter op.

»Pædagogikken var en anden, og tiden var en anden, så jeg led ikke under mange af de komplekser, som jeg kan forstå, mange børn lider under i dag.«

Dengang anede hun ikke, at ordblindhed var en rigtig ting. Det var først, da hun kom på Askov Højskole og fik nye lærere, at hun hørte om begrebet. Her blev der ikke skrevet 'Ghita er dum' på tavlen, for her var man bevidst om, at der kunne være andre årsager til, at det var svært at følge med.

Her blev tavlen bogstaveligt talt hvisket ren for Ghita Nørby.

»I Sønderjylland vidste de jo ikke, at jeg var dum på Sjælland. Og det var jo en fordel for mig,« klukker skuespillerinden.

Den kendte krimiforfatter Sara Blædel r selv ordblind. I 'Vi er ordbildne' hjælper hun Frank, Carina, Nana og Noah med at komme omkring deres ordblindhed, så den ikke står i vejen for deres drømme. Foto: Alexander Gjerløv Nørgaard Vis mere Den kendte krimiforfatter Sara Blædel r selv ordblind. I 'Vi er ordbildne' hjælper hun Frank, Carina, Nana og Noah med at komme omkring deres ordblindhed, så den ikke står i vejen for deres drømme. Foto: Alexander Gjerløv Nørgaard

Uanset om man er svært ordblind, som de medvirkende i 'Vi er ordbildne', har milde læsevanskeligheder som Ghita Nørby selv, eller blot er et ungt menneske, der sidder fast i tilværelsen, så vil hun råde alle til at tage et efter- eller højskoleophold.

»For når både krop og sjæl flyttes over i et andet miljø, får du lov til at opleve tingene på en helt anden måde i stedet for at gå i det gamle trummerum og mene det samme som de andre. Og det er en vældig god idé. På højskolen blev jeg til et menneske.«

Bortset fra en ny anerkendelse af problemerne, som hjalp hende på et dybere plan, så har Ghita Nørby aldrig fået hjælp til at forbedre sin læsning.

Det er heller ikke noget, hun savner i dag. Siden barnsben har hun nemlig udviklet sit eget tegnsprog af sirlige kruseduller, som hun skriver over de trykte ord.

Fakta om ordblinde Man regner med, at 7-8 procent af den danske befolkning er ordblinde.

Det svarer til, at omkring 400.000 personer i Danmark er ordblinde.

Uge 40 er international ordblindeuge. Kilde: Ordblindeforeningen.

Det bruger hun blandt andet, når hun skal læse de mange lange, tunge og svære tekster og manuskripter, som hun præsenteres for som skuespiller.

»Så hvis du ser de ting, jeg arbejder med, så ligner mine tekster malerier eller mystiske billeder af alt muligt mærkeligt – for ingen ved, hvad det er, men jeg kender den tegnsætning.«

Hvordan fungerer dit 'tegnsprog'?

»Det kan jeg ikke fortælle dig. Det kan man ikke. For det er et syn – jeg skriver ikke noget. Mange ordblinde kan komme ud for, at ord og sætninger flyder sammen, så man hverken kan se komma eller punktum. Man har intet fast holdepunkt, når man læser en bog. Der hjælper mine tegn mig fuldstændigt fantastisk. Det kan være et pausetegn eller et tegn, der betyder, at her går sætningen videre.«

Hun synes ikke, at hun bruger længere tid på at læse teksterne, end hendes kollegaer gør.

Og hvis hun gør, så er det kun en styrke, siger Ghita Nørby.

»Der er ingen, der fordyber sig længere. Når jeg skriver breve, læser jeg, hvad jeg har skrevet, inden jeg sender det. Det gør folk jo ikke i dag, kan du se på din iPad. Du får jo de mærkeligste beskeder, hvor computeren selv har lavet om på ordene.«

'Vi er ordbildne' har premiere 29. september DR1.