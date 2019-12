I marts måned kom skuespilleren Ghita Nørby og radiojournalisten Iben Maria Zeuthen på alle danskeres læber, efter det efterhånden legendariske interview til programmet 'Hele Danmarks Ghita' blev sendt på Radio24syv.

Interviewet gav mere end noget andet et indblik i Ghita Nørbys iltre temperament, der fik hende til at skælde journalisten ud, kalde hende dum og afbryde interviewet før tid.

Efterfølgende beskyldte hun Iben Maria Zeuthen for 'at ville ødelægge hende' og sagde, at hun følte sig voldtaget. Torsdag aften hældte hun nyt brænde på bålet, da hun medvirkede i DR's årskavalkade 'Året der gik'.

Værterne Kåre Quist og Stephanie Surrugue spurgte, om det temperament, der blev vist i interviewet, var noget, hun altid havde haft, hvortil Ghita Nørby svarede:

Ghita Nørby langer stadig ud efter radiojournalisten Iben Maria Zeuthen. (Foto: Scanpix)

»Hvis jeg nu kommer hjem til dig, og jeg går ind ad din dør uden at sige goddag, og jeg bare trasker ind og lader som om, at her bor jeg - ville du så ikke undre dig?«

Efterfølgende spurgte værterne, hvordan skuespilleren kunne mærke, at det blev til noget, som hele Danmark snakkede om i ugevis, og oven i købet delte sig ind i 'Team Ghita' og 'Team Iben'.

Hertil kom hun med en voldsom analogi, som værterne undlod at spørge kritisk ind til rimeligheden af.

»Det var ikke så anderledes fra, hvad det plejer at være. Jeg er jo et menneske, som mennesker kender. Og der er ingen der slår mig - undtagen denne gang. Og selvfølgelig er det ikke morsomt at blive slået. Og det gør ondt, og det var ikke morsomt. Men jeg finder mig ikke i noget, jeg siger ‘det vil jeg ikke have’,« sagde Ghita Nørby i programmet, der blev indspillet lige før jul.

Iben Zeuthen arbejder nu hos DR, som ukritisk lod Ghita Nørby komme med nye beskyldninger mod Zeuthen torsdag aften. (Foto: Scanpix)

Iben Zeuthen er siden interviewet blevet ansat hos DR, hvor hun netop har færdiggjort den populære podcast-serie om Søren Ventegodt 'Læge søger grænser'. Dermed kunne hun torsdag aften se Ghita Nørby kritisere hende på hendes egen arbejdsplads. Det havde hun det lidt akavet med.

»Jeg synes jo, det er lidt uambitiøst af DR at malke en næsten ét år gammel historie. Endda en historie, der er produceret i en konkurrerende medievirksomhed. Men nu er jeg heldigvis selv ansat i det skønne, gamle hus, så jeg skal nok hjælpe dem med at lave nogle nye gode historier - hvis de tør.« siger hun til B.T.

»Og noget tyder til min store glæde på, at det tør de,« siger hun med henvisning til Søren Ventegodt-interviewet.

Redaktøren af 'Året der gik', Rasmus Benzon, siger til B.T., at Iben Zeuthen på forhånd var varslet om, at Ghita Nørby ville medvirke i programmet, og var blevet tilbudt at deltage.

»Jeg spurgte, om hun ville være med. Enten alene, sammen med Ghita eller i et båndet interview. Så hun fik tre muligheder at vælge mellem, men afslog det hele.«

Zeuthen bekræfter via messenger, at hun 'modtog en forespørgsel på et uformelt plan, men ikke kunne se vinklen'.

Rasmus Benzon har torsdag aften ingen kommentar til Iben Maria Zeuthens kritik af DR-programmet.

'Hele Danmarks Ghita' blev på grund af den massive omtale, og danskernes fascination af kvindernes konflikt, et af årets største radiosucceser med omkring 500.000 aflytninger.