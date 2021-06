»Hvis man spørger sig selv, om det er overraskende, at hun er endt dér, er det brutale svar: Nej.«

Ordene kommer fra Anna Pasternak, der udover at være forfatter til en ny dokumentarserie om Ghislaine Maxwell også selv giver sit besyv med som kilde.

Hun gik i sin tid på Oxford University med rigmandsdatteren, der til efteråret skal for retten i en opsigtsvækkende sag om overgreb på mindreårige og sextrafficking.

I dokumentarserien 'Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell' forsøger hun sammen med flere af den britiske jetsetters venner, journalister og ofre for Jeffrey Epsteins påståede misbrug at tegne et billede af hans højre hånd.

»Den pige, jeg kendte fra Oxford, som aldrig udstrålede varme, og som havde en kold, beregnende facon, havde disse sære karaktertræk, som vi alle ved, kommer fra Robert Maxwell.«

Robert Maxwell. Mediebaron. Svindler. Ghislaine Maxwells far. Og største forbillede.

»Ghislaines historie er i bund og grund fortællingen om en fars lille pige. Og det gik grueligt galt, da det viste sig, at far var en forbryder,« forklarer Anna Pasternak.

Robert Maxwell kom til verden i 1923. Voksede op i en fattig jødisk landsby i Tjekkoslovakiet. Der var ikke råd til, at han kunne få sine egne sko, og han delte værelse med sine seks søskende.

Ghislaine Maxwell med et billede af sin far, Robert Maxwell.

Det meste af hans familie blev dræbt under Holocaust, men det lykkedes ham at flygte til Storbritannien. Her tyede han til alt for at komme væk fra den fattigdom, der prægede hans barndom. Også svindel.

Selvom han blev afsløret, fortsatte han. Skabte det medieimperium, han blev kendt og ikke mindst berygtet for.

Tidligere ansatte beskriver ham som voldsom og frygtindgydende. Men ikke over for datteren. Hun var fars pige.

Hun blev badet i kærlighed og opmærksomhed. Forkælet som ingen andre af hendes søskende blev det.

Den blændende charme og humor, der betog mig og en masse andre mennesker, kommer hende næppe til gode i et føderalt fængsel Christopher Mason, tidligere ven af Ghislaine Maxwell

Med årene blev hun sin fars faste ledsager til arrangementer. Hende, der sendtes på charmeoffensiv. I 'Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell' bliver hun af flere beskrevet som festens midtpunkt.

Hendes humor var knivskarp, hendes tøjstil on point, og hun kunne tale med alle. Hun skabte sig et imponerende netværk blandt verdens elite.

Noget, der siden skulle blive en fordel for Jeffrey Epstein. De to fandt dog først for alvor hinanden efter Robert Maxwells pludselige død i 1991, hvor han faldt overbord fra sin yacht kaldet Lady Ghislaine. Opkaldt efter yndlingsdatteren.

Ingen ved med sikkerhed, om det var et uheld, en forbrydelse eller et selvmord. Sikkert er det dog, at det kort tid efter hans død blev afsløret, at han havde tømt sine medarbejderes pensionskasse.

Robert Maxwells yacht, som han forsvandt fra i juni 1991, var opkaldt efter datteren.

Maxwell-navnet blev synonym for svindel. I hvert fald i Storbritannien, hvor Ghislaine Maxwell flygtede fra. Hun drog mod USA og Jeffrey Epstein for at starte på ny. Her var der ingen, der skævede til hende og hendes navn.

»Jeg elsker mit navn. Jeg blev født med det. Jeg er stolt af det og vil altid være stolt af det,« sagde hun i et interview fra 1992.

Hvornår hun lærte sandheden om Jeffrey Epstein at kende er uvist. Ligeledes er det uvist, hvorfor hun blev ved hans side, da hun blev bekendt med hans forkærlighed for unge piger.

»Hun havde et meget stærkt overlevelsesinstinkt, som tydeligvis tog over, og så tog hun til New York, hvor hun begyndte at se sig om efter en erstatning for farmand. Det var afgørende for, hvorfor hun blev så involveret med Epstein,« siger Anna Pasternak.

Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Mens Jeffrey Epstein havde de penge, som Ghislaine Maxwells livsstil krævede, havde hun det netværk, han sukkede efter.

Med hendes hjælp kom han på fornavn med folk som Donald Trump og prins Andrew. Og med hendes hjælp formåede han i årevis – ifølge anklagerne – at misbruge unge piger.

I dokumentarserien bliver hun omtalt som hans 'jæger'. Hans 'bordelmutter'. Alligevel gik hun fri, da Jeffrey Epstein i 2008 indgik et forlig med FBI.

Ghislaine Maxwell vendte tilbage til New York. Nævnte ikke sagen med et ord, men forsøgte at etablere sig selv på ny. Blev filantrop, tog afstand til Jeffrey Epstein og fandt kærligheden på ny.

I 2015 brast glansbilledet, da Virginia Giuffre stod frem og berettede, hvordan briten og Jeffrey Epstein i årevis havde holdt hende som sexslave.

Ghislaine Maxwell blev her for første gang trukket ind i den dystre fortælling om Jeffrey Epstein. Og da han i juli 2019 blev anholdt, blev hun tavs, før hun helt forsvandt, da han døde i sin celle to måneder senere.

Efter et år i skjul med falsk navn, hemmelig adresse og en telefon pakket ind i sølvpapir blev hun pågrebet af FBI i juli 2020.

Hun er nu tiltalt for at have medvirket til sextrafficking, overgreb og medvirken til overgreb mod mindreårige.

En tegning af Ghislaine Maxwell ved et retsmøde i april. Retssagen mod hende indledes i november.

Bliver hun kendt skyldig ved retssagen, som starter i november, risikerer hun at tilbringe resten af sit liv i fængsel.

»Den blændende charme og humor, der betog mig og en masse andre mennesker, kommer hende næppe til gode i et føderalt fængsel,« bemærker hendes tidligere ven Christopher Mason i dokumentarserien.

Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig i samtlige forhold.

'Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell' fik premiere 27. juni og kan ses på Viaplay.