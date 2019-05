Geggo havde sørget for et sødt tiltag, så Mopper kunne være med til at fejre den store dag.

Weekenden stod i kærlighedens tegn hos ‘Familien fra Bryggen’, da Geggo og Cengiz sagde ja til hinanden og blev gift på Kokkedal slot i Nordsjælland, hvor parret efterfølgende holdt en vild fest.

Det bryllup får seerne i aften lov til at se, når TV3 viser sæsonafslutningen på ‘Familien fra Bryggen’.

Mens Geggo og Cengiz fejrede kærligheden med venner og familie, så var der ét nært familiemedlem, der desværre ikke kunne være med til at fejre det sammen med dem – fysisk i hvert fald.

For to og et halvt år siden gik Mopper bort efter kort tids sygdom, og Geggo ville naturligvis gerne have haft hende med til brylluppet.

Og i aftenens afsnit fortæller hun, at hun derfor har sørget for, at Mopper alligevel kan være med på den store dag.

»Hun kommer jo med. Til ceremonien får hun en stol med et billede og en porter,« fortæller Geggo til Linse, der bliver tydeligt rørt over det søde tiltag.

»Det er den eneste måde, hvor jeg bare lidt kan have hende med og føle, at hun er der. Så jeg synes, det er lidt smukt – og så er det lidt egoistisk, fordi jeg gerne vil have, at jeg føler, at min mormor er med til brylluppet,« fortæller Geggo.

Da Mikkel Kessler og Lea Hvidt sidste år blev gift, havde Mopper også en speciel plads til brylluppet.

Herunder kan du få et smugkig på aftenens afsnit, som du kan se i aften klokken 20:00 på TV3 og Viaplay:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk