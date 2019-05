Nu fortæller Geggo og Cengiz alt om deres nye store satsning.

For et par måneder siden kunne Geggo og Cengiz løfte sløret for deres nye projekt: ‘Stjerne Boksning’, hvor 20 kendisser skal kæmpe om 10.000 kroner mod en modstander i deres vægtklasse.

I løbet af foråret er stjernecastet blevet offentliggjort en efter en på ‘Stjerne Boksnings’ Instagram-side, og nu er der i alt 19 stjerneboksere, der er blevet præsenteret. Den sidste bokser er sprunget fra, så der vil derfor nu være ni fremfor ti boksekampe til selve eventet, der bliver afholdt den 7. september. Hvem der skal møde hinanden i de ni kampe er uvist et par uger endnu, da alle 19 deltagere først skal godkendes af en boksetræner til at stille op til kampen, inden de får lov at deltage. For at blive godkendt kræves det blandt andet, at man har deltaget aktivt i stort set alle træninger, som foregår hver søndag i tre måneder.

Realityportalen.dk var i søndags forbi træningslokalet, hvor alle stjernebokserne gav den fuld gas, og her kunne Geggo og Cengiz fortæller nærmere om projektet:

»Den amerikanske YouTuber Logan Paul, der lavede et lignende projekt i USA, hvor han selv skulle bokse mod en anden, og det blev helt vildt, og så tænkte vi, at det kunne være sjovt at lave med nogle af de kendte herhjemme,« forklarer Cengiz, mens Geggo fortsætter:

»Vi håber, at vi på sigt kan lave det til en årlig ting. Vi er godt klar over, at denne gang kommer vi ikke ud med et kæmpe økonomisk overskud, så der vil vi bare gerne, at vi ikke mister på det, og det skal nu nok blive fint, tror jeg. På langt sigt vil vi da gerne tjene nogle penge på det, men aller vigtigst er, at vi bare gerne vil lave noget sygt fedt. Jeg elsker at lave fjernsyn, og det er mega nice, men det her er jo noget helt andet, og vi er totalt på udebane, og det er faktisk helt vildt fedt.«

»Der er nok nogen, der vil tænke lidt på programmet ‘Tæsk en kendt’, når de hører om ‘Stjerne Boksning’, men vi vil helst ikke referere for meget til det, for det er ikke det samme. Folk sammenligner det nok alligevel lidt, fordi det er kendte mennesker, der skal i bokseringen og bokse mod hinanden. Og vi har jo i ‘Stjerne Boksning’ samlet nogle af Danmarks sejeste personligheder til at bokse mod hinanden i en ring,« forklarer Geggo.



Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk

