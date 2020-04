Der er store personligheder på deltagerlisten til 'Stjerne Boksning 2020', og så har Geggo lagt en plan for, hvordan hun undgår at skulle føde midt under eventet.

Der er snart ikke det, som coronaepidemien ikke har sat en stopper for eller udskudt. Men forhåbentligt slipper realityeventet ‘Stjerne Boksning’ – hvor seksten realitystjerner skal møde hinanden i en boksering, som ‘Familien fra Bryggen’-ægteparret Geggo og Cengiz står bag – næsten uden om.

Håber på sommeren 2020

Forhåbningen er nemlig, at eventet stadig kan afholdes inden året er omme. Men først og fremmest kræver det, at alle realitydeltagerne – som er fundet, men stadig holdes hemmelige – kan møde til fælles træninger over tre måneder for at blive klar til stævnet.

Til sidste års ‘Stjerne Boksning’ kæmpede blandt andre Mathias Hjort og Moster Niller mod hinanden, hvor sidstnævnte blev knock outet efter få sekunder.

»På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige ret meget – da vi ikke kender den fremtidige situation i forhold til Covid-19. Så snart landet åbner op og alt er tilbage til det gamle, skal deltagerne forhåbentlig i træning,« forklarer Geggo til Realityportalen.

Den oprindelige plan var, at træningen starter her i april, men med den seneste udmelding fra regeringen, kan man tidligst gøre sig forhåbninger om at mødes til fælles indendørs træninger efter påske. I så fald vil stævnet skulle afholdes tre måneder herefter, altså til juni.

Store ‘Paradise’-navne i spil

Selvom deltagerne også stadig holdes hemmelige, så er der allerede nogle af deltagerne, der måske har kommet til at tale lidt over sig, ligesom Geggo på Instagram har vist glimt fra casting-processen, hvor deltagerne skulle findes.

Meget tyder blandt andet på, at ‘Paradise Hotel’-navne som Türker, Casper Balo og skyggebokseren Daniel er i spil til næste omgang ‘Stjerne Boksning’, og det samme gælder ‘Robinson’-Baris.

Daniel har – som man også så til Mr. Paradise-konkurrencen – muligvis for meget bokseerfaring til at stille op som amatør til ‘Stjerne Boksning’.

Men vi skal formentligt heldigvis ikke vente længe før, vi officielt lærer det nye ‘Stjerne Boksning’-kuld at kende, og vi kan godt glæde os til at blive blæst bagover, fortæller Geggo.

»Vi skal have taget billeder af deltagerne først – shootet var egentlig planlagt til at ligge i marts, men af gode grunde måtte vi aflyse det. Så ligeså snart lockdown er overstået,« forklarer Geggo om, hvornår sløret bliver løftet for dette års deltagere.

Dog fortæller Geggo også, at der ikke er lige så meget fokus på reality til det kommende event, som der var sidste år.

»Der er faktisk ikke vildt mange realitydeltagere, der er med i år – der er en del fra andre verdener også,« røber hun.

Fødsel og boksning

‘Stjerne Boksning 2020’ og den mulige rykning af eventet kan dog nemt komme i karambolage med Geggos graviditet, da hun forventer at nedkomme omkring til sommer, hvor ‘Stjerne Boksning’ formentligt også bliver afholdt. Det er der dog heldigvis taget højde for.

»Der er lagt en plan for netop dét – som det ser ud nu, kan jeg stadig tage til stævnet, dog bliver det med sikkerhed uden afterparty for mit vedkommende,« griner Geggo.

Derudover blev eventet sidste gang afholdt i Frederiksberg Hallerne, men denne gang er det en ny arena, der skal bokses i. Men hvor det er holdes også stadig hemmeligt, selv for deltagerne, fortæller Geggo.

Herunder kan du se et opslag om det kommende ‘Stjerne Boksning’-event:

Vis dette opslag på Instagram Der er rigtig mange af jer der er nysgerrige på om Stjerne Boksning 2020 stadig er en realitet, efter vi alle er ramt af lockdown, og corona-virussen stadig præger hele kloden. Det er svært nøjagtigt at forudsige fremtiden - for ikke at sige umuligt - men vi håber og satser stærkt på at vi kan sende de deltagere som står klar, i træning så snart landet åbner op igen. Træningen er helt og aldeles obligatorisk for at vores stævne kan finde sted - men vi gør alt der står i vores magt for at kunne holde et fedt stævne til jer, senere på året. Så for nu - forventer vi stadig at afholde stævnet i 2020 - men det afhænger selvfølgelig af hvordan lukningen af landet fremover ser ud. Vi glæder os til, forhåbentlig, at kunne komme igang inden for nærmeste fremtid Ps. Vi har nogle viiiiirkelig fede deltagere linet op til jer. Et opslag delt af Stjerne Boksning (@stjerneboksning) den 30. Mar, 2020 kl. 11.18 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk.