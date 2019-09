Der lå ikke bryllup og barn i kortene, da Geggo og Cengiz først mødtes

I denne uge var der premiere på Viafree-programmet ‘Best of Bryggen’, hvor man kan se de bedste øjeblikke fra de første 15 sæsoner af ‘Familien fra Bryggen’.

Programserien er bygget op af 8 afsnit med hver sit tema.

I hvert afsnit kommenterer Linse og Geggo på de klip, vi ser, og i slutningen af hvert program ser vi deres eget personlige favoritklip.

Det femte program handler om Geggo og Cengiz, og her afslører Geggo intime detaljer om parrets første møde, som det faktisk var mor Linse, der stod bag – og Linse var fløjtende ligeglad med, at Geggo faktisk havde en kæreste på det tidspunkt.

Men Geggo afslører også, at hun til at starte med ikke så Cengiz som hendes livs kærlighed, da Linse siger, at hun var forelsket i Cengiz, da de mødtes.

»Det var jeg ikke til at starte med, der tænkte jeg bare, at jeg ville have nogle gode ture på ham,« fastslår Geggo til chok for Linse.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk