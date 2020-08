Et samarbejde mellem to ‘Løvens hule’-virksomheder – som Jesper Buch foreslog det i programmet for knap et år siden – er netop gået i opfyldelse.

Tilbage i september måned sidste år kom der et forslag om samarbejde frem i ‘Løvens hule’, som nu endelig er blevet til virkelighed.

Dengang var Lisbeth Grove Mikkelsen inde i programmet med sin virksomhed WallPipe, der laver bæredygtige lamper af genbrugsrør. Her foreslog løven Jesper Buch, at den anden løve Jan Lehrmann skulle investere i WallPipe og så slå produktionen sammen med genbrugstræs-virksomheden Kabeltromlen med stifteren Palle Top i spidsen, som Jan investerede i sæsonen forinden.

»Jeg vil egentligt gerne sende dig i en god retning. Jeg ved jo, at Palle, han er alene i verden. Søde, søde Palle fra Kabeltromlen, han bor tæt på dig. Jeg synes jo, det ville være en ønskesituation, hvis Palle lige pludselig ikke var alene i verden. Men jeg er ude,« sagde Jesper Buch i programmet.

Herunder kan du se Palle, der ejer virksomheden Kabeltromlen, som sælger møbler af genbrugstræ, da han deltog i ‘Løvens hule’

Palle med virksomheden Kabeltromlen i 'Løvens hule' i fjerde sæson.

Jan Lehrmann var bestemt heller ikke afvisende overfor idéen, men følte ikke, at han kunne tillade sig at komme med et bud på WallPipe, uden at have talt forslaget igennem med Palle fra Kabeltromlen først.

»Jeg tror faktisk, at jeres produkter ville passe godt ind sammen med Palle. Jeg er helt sikker på, at vi sagtens kunne sælge jeres lamper fra vores udsalg. Men nu er det jo mig, der sidder her i dag og ikke Palle. Jeg er ikke i det her for en investering, men jeg er i det her for et strategisk samarbejde med jer, lige så snart Christian eller andre har foretaget denne her investering. Så det vil jeg med jeres forlov gå hjem og tale lidt med Palle om. Jeg er ude,« lød det dengang fra Jan Lehrmann.

I stedet endte den nye løve Christian Arnstedt med at investere 300.000 kroner i WallPipe for 45% af virksomheden.

Herunder kan du se Christian beundre WallPipe-Lisbeths genbrugslamper i ‘Løvens hule’ i sidste sæson

WallPipe præsenteres af Lisbeth og kæresten Stine i 'Løvens hule', hvor Christian Arnstedt viste størst begejstring for produktet.

Fik idéen fra programmet

Men nu er idéen om et samarbejde mellem Århus-virksomheden Kabeltromlen og Randers-virksomheden WallPipe blevet en realitet alligevel.

De to ‘Løvens hule’-virksomheder har nemlig lavet en kollektion sammen, der består af et entremøbel og tre slags borde, hvor Palle fra Kabeltromlen har lavet bordpladerne i sit genbrugstræ, mens Lisbeth fra WallPipe har lavet stellet af sine genbrugsrør.

»Jeg var jo blevet fodret med idéen i ‘Løvens hule’, og så gav jeg Palle et kald, om vi skulle prøve at udvikle nogle produkter sammen i stedet for at konkurrere mod hinanden, og den var han så heldigvis med på. Det har vi arbejdet på siden maj, og så er vi så netop nået til ende med det,« fortæller en stolt Lisbeth Grove Mikkelsen, stifter af WallPipe, til Realityportalen.

Herunder kan du se Palle og Lisbeth med et af deres produkter, et spisebord

Palle fra Kabeltromlen og Lisbeth fra WallPipe er gået sammen i et nyt produktsamarbejde, der blandt andet indeholder bordet her.

Løverne fra programmet er stadig investorer i de to virksomheder, så derfor har både Jan Lehrmann, der ejer x% af Kabeltromlen, og Christian Arnstedt, der ejer 45% af WallPipe, selvfølgelig også været med inde over det nye produktsamarbejde.

»Jeg har selvfølgelig vendt idéen om et samarbejde med min investor Christian, og Palle vendte det også med sin investor Jan, og de syntes også, at det var en super, super idé, så de har selvfølgelig været med inde over, også i forhold til alt det kedelige med, hvordan man skulle strukturere sådan et samarbejde, der skal jo lige nogle formalia til,« griner Lisbeth.

Løverne Jan Lehrmann og Christian Arnstedt har arbejdet sammen før, blandt andet investerede de i sidste sæson begge i massage-virksomheden RaskRask

Både Jan Lehrmann og Christian Arnstedt investerede i sidste sæson i massør-virksomheden RaskRask, der har lavet en onlineplatform, hvor man kan finde og booke en massør.

Hvert vores barn

Den oprindelige idé fra Jesper Buch i ‘Løvens hule’ lød på, at WallPipe og Kabeltromlen kunne slå deres lager og produktion sammen, da de havde samme bæredygtige koncept med genbrugsmaterialer og havde til huse kort fra hinanden.

»Det har vi selvfølgelig også haft snakket om, hvad et samarbejde indebærer for os. I starten starter vi med fælles produkter, og så må vi se, hvad fremtiden bringer,« forklarer Lisbeth.

Hun forestiller sig dog ikke, at en produktionssammenlægning mellem hendes virksomhed WallPipe og Palles virksomhed Kabeltromlen kommer til at ske i nogen nær fremtid.

»Jeg tror egentligt, at vi hver især gerne vil prøve kræfter med hver vores “barn”. Jeg vil rigtig gerne prøve kræfter med, hvad jeg kan få det her til, og jeg tror, at Palle har det på samme måde. Selvom vi har samme koncept, så er vi stadigvæk to forskellige virksomheder. Slår man sig sammen med en anden virksomhed, så vil man jo skulle indordne sig efter den struktur, der nu vil blive i fællesskab, og det tror jeg ikke, jeg er klar til,« forklarer hun.

Palle og Lisbeth har et produktsamarbejde, men har stadig hver deres virksomhed

Palle fra Kabeltromlen og Lisbeth fra WallPipe er gået sammen i et nyt produktsamarbejde, der blandt andet indeholder dette sofabord.

Fuldt ud tilfreds med sin løve

Idéen om et samarbejde tog Lisbeth altså selv initiativ til, men idéen stammede fra ‘Løvens hule’. I dag her knap et år efter Lisbeths deltagelse er hun stadigvæk lykkelig for, at hun meldte sig til programmet.

For udover at have fået startskuddet til samarbejdet med Palle og Kabeltromlen ud af ‘Løvens hule’, så har Lisbeth også stadig ofte kontakt med sin investor, løven Christian Arnstedt, som hun og WallPipe har god gavn af.

»Jeg kan ringe til Christian døgnet rundt. Som han plejer at sige, så er det mig, der styrer biksen 100% stadigvæk, og så har jeg verdens bedste heppekor, og han hedder Christian,« griner Lisbeth og tilføjer, at det næsten oftere er Christian, der ringer til hende for at drøfte idéer for WallPipe-virksomheden.

»Jeg er fuldt ud tilfreds. Man må sige, han lever op til det, han sagde i ‘Løvens hule’, med at han ikke ønskede kun at være en investor, men lige så meget en medstifter også og hjælpe mig så meget, som han overhovedet kan. Selvfølgelig er han her ikke fysisk og står i produktionen, men alt det, han kan give, det er jo noget, jeg ikke ville have haft mulighed for at købe for penge, hvis ikke jeg havde ham,« understreger Lisbeth.

Lisbeth, der havde kæresten Stine med i ‘Løvens hule, havde netop håbet på at få Christian som investor, og hans investering er hun stadig lykkelig for i dag

Lisbeth med kæresten og medarbejderen Stine, da de modtog en investering i 'Løvens hule' fra løven Christian Arnstedt.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk