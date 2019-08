Der bliver gensyn med en af de mest markante deltagere fra den seneste sæson, når 'Ex on the Beach'-vender tilbage.

Fra søndag den 1. september kan tv-seerne igen følge en gruppe singler, når de giver den fuld gas med deres ekskærester. Her er det vilde realityprogram 'Ex on the Beach nemlig klar med tredje sæson af den danske udgave.

Realityportalen kan nu løfte sløret for, at seerne i hvert fald får gensyn med én af de mest omtalte deltagere fra den seneste sæson. Frederik Skovbjerg, der under optagelserne blev kærester med Fie Laursen, som han efterfølgende gennemgik et noget dramatisk brud med, er nemlig på deltagerlisten. Det bekræfter han selv.

»Jeg var single og et stille sted i mit liv, hvor jeg igen var klar på en fed oplevelse. Så derfor sagde jeg selvfølgelig ja, da jeg igen fik mulighed for at komme med i 'Ex on the Beach', siger Frederik.

Han siger, at det samlet set var en god oplevelse, da han første gang medvirkede, men denne gang havde han alligevel planer om at gøre det anderledes.

»Denne gang deltog jeg ikke med formålet at finde den store kærlighed. Sidste gang låste jeg mig ret tidligt med Fie, og denne gang ville jeg gerne være lidt mere fri og være med til alt det sjove,« siger han og fortsætter:

»Det var i hvert fald min forventning, da jeg tog af sted, men det er aldrig til at vide, om det gik sådan. Det må folk jo se,« lyder det kryptisk fra Frederik.

Håbede ikke på Fie

Realitydeltageren vidste ikke, hvilken ekskæreste – eller måske hvilke ekskærester – der ventede på ham i villaen. Men han fortæller, at der ikke var en bestemt, han håbede på et gensyn med.

»Jeg ved ikke, om man nogensinde rigtig håber på at møde en ekskæreste igen. Jeg havde ikke selv gjort mig så mange tanker om, hvem jeg gerne ville møde, inden jeg tog af sted,« siger han.

Han havde dog én i tankerne, som han helst ikke ville møde.

»Det er klart, at med alt det, der skete mellem mig og Fie, så ville det ikke være så sjovt at møde hende derinde,« siger han og fortæller, hvordan status på de to ekskærester er i dag.

»Vi snakker overhovedet ikke sammen. Men der er intet drama. Fie har givet mig en undskyldning for noget tid siden for alt det, der skete, og der er ligesom blevet lagt låg på det hele. Men vi har ikke kontakt.«

Ro på kærligheden

Frederik vil ikke løfte sløret for, hvor længe han var i villaen, men han slår fast, at han havde en rigtig god oplevelse. Om han har fået sig en kæreste under optagelserne eller efterfølgende, vil han heller ikke helt ud med.

»Det går stille og roligt med kærligheden. Der er ikke noget fast, men der er måske en, jeg har et godt øje til. Sidste gang gik det hele dog så hurtigt, så denne gang tager jeg det hele med ro,« fortæller 'Ex on the Beach'-hunken.

Om Frederik finder kærligheden i 'Ex on the Beach', må seerne altså vente med at se, indtil programmet vender tilbage på Kanal 4 og Dplay den 1. september.

Her kan du se de deltagere, der er en del af startcastet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.